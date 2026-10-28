Официално: Италианец с опит в Комо пристигна на висока позиция в Левски

Ръководството на Левски официално обяви новото си лице по високите етажи на "Герена". Става въпрос за Филаделфо Апаро, който влиза в клуба като директор по стратегическото развитие и координацията на всички ключови направления, свързани с приходите на клуба - търговска дейност, маркетинг, бранд идентичност и комуникации. Италианският мениджър пристига у нас с над 20-годишен опит зад гърба си в областта на бизнес управлението, маркетинга, партньорствата и бранд позиционирането.

Левски представи новия си директор

Доскоро Апаро бе част от един от най-бързо развиващите се клубове в европейския футбол. Става въпрос за италианския Комо. Там специалистът имаше ключова роля за значимата спортна и организационна трансформация на клуба п от промоцията в Серия А до класирането в основната фаза на Шампионска лига. В Комо той ръководи разширяването на партньорското портфолио на клуба, стимулирането на приходния растеж и сключването на мащабни споразумения с международни брандове като Revolut, Uber, Adidas, Canva, PokerStarsNews, Neuberger и EA SPORTS FC, допринасяйки за засилване на глобалното присъствие на клуба и неговия дългосрочен бизнес потенциал, поясниха от Левси.

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"Сините" написаха още: "Неговият подход съчетава генериране на приходи, маркетинг, бранд стратегия и иновации, с фокус върху създаването на партньорства, които надхвърлят традиционните модели на спонсорство. Философията на Апаро е чрез тях да бъдат отключени нови бизнес възможности и да задълбочат връзката с феновете. Преди да навлезе в професионалния футбол, той изгражда кариерата си в международни компании и глобални комуникационни агенции, сред които Acer, Renault, Viatris, Saatchi & Saatchi, Publicis и Bertelsmann, заемайки високи позиции в областите маркетинг, бизнес развитие и стратегически растеж. Неговият огромен опит в различни сектори - спорт, технологии, потребителски стоки и комуникации е с силен върху устойчив растеж на приходите, създаване на бранд стойност и международно разширяване."

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