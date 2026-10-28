След като изпусна "Златната топка": Ламин Ямал впечатли футболния свят с класата си

Сензацията на Барселона Ламин Ямал беше един от фаворитите за "Златната топка" през тази година. Той отбеляза 24 гола за Барселона през сезон 2025/26, в който вдигна титлата и Купата на краля, преди да се превърне в звездата на националния отбор на Испания, спечелил Световното първенство в Северна Америка. 19-годишният футболист би бил достоен победител, ако беше избран от мнозинството, но вместо това трябваше да се задоволи с третото място и третата си награда "Копа", която се връчва на най-добрия млад играч в света.

Първите думи на Ламин Ямал, след като загуби "Златната топка" от Хари Кейн

Когато излезе на сцената, за да получи трофея "Копа", Ямал получи всеобщи похвали за реакцията си, като намекна, че неговият съотборник Пау Кубарси е този, който заслужава наградата. Той заяви: "За мен е чест да бъда тук и да получа тази невероятна награда. Бих искал Пау Кубарси, нашият съотборник, да беше тук, защото смятам, че тази награда трябваше да бъде за него. Той я заслужаваше. Играе на изключително високо ниво и бих искал той да я спечели тази вечер. Бих искал да благодаря на клуба си, на националния отбор и на всички, и бих искал да продължа да работя, за да печеля тези колективни и индивидуални награди."

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Този елегантен коментар от толкова млад човек се разпространи бързо в социалните медии, а след като пропусна "Златната топка" в полза на Кейн, той публикува също толкова зряло изявление: "ЩЕ ДОЙДЕ. Добрите неща отнемат време. Без да бързам, с ентусиазъм и спокойствие, някой ден ще дойде и моят момент. Поздравления на победителите. Фокусът ми отново е върху това, което е важно: да помогна на Барселона да спечели отново." На 19 години Ямал ще има още много шансове да спечели най-престижната индивидуална награда във футбола, а нагласата му доказва, че няма да се откаже, докато не я спечели. Докато испанецът се държа с достойнство, след като се класира на трето място, чичо му не беше доволен, че вместо него наградата отиде при Кейн.