Германия се готви за война - купува оръжие на стойност 377 млрд. евро

Германия планира мащабни поръчки за сухопътни, въздушни, морски, космически и кибер оръжия на обща стойност 377 милиарда евро, което ще превърне Бундесвера (Въоръжените сили на ФРГ,) в най-мощната армия в Европа, съобщава Politico, позовавайки се на правителствени документи. Според документите Бундесверът планира да стартира приблизително 320 нови проекта за оръжия и оборудване по време на бюджетния цикъл на следващата година. Rheinmetall и нейните филиали водят списъка, с обща стойност над 88 милиарда евро.

Украйна ще може да произвежда оръжия в Нидерландия

Бронирани машини

До 2035 г. се предвижда доставката на общо 687 бронирани машини Puma, включително 662 бойни версии и 25 машини за обучение на водачи. В сектора на противовъздушната отбрана Бундесверът възнамерява да закупи 561 системи за противовъздушна отбрана Skyranger 30 с малък обсег за борба с дронове и наземна отбрана. Ще бъдат доставени и милиони гранати и пушечни патрони.

Diehl Defence е включена в 21 позиции за поръчки на стойност 17,3 милиарда евро. Според документа, Бундесверът възнамерява да придобие 14 пълни системи IRIS-T SLM на стойност 3,18 милиарда евро, 396 ракети IRIS-T SLM на стойност приблизително 694 милиона евро и допълнителни 300 ракети с малък обсег IRIS-T LFK на стойност 300 милиона евро.

Флот

Бундесверът планира също така да разшири флота си от въоръжени дронове Heron TP, управлявани от израелската компания IAI, и да придобие нови боеприпаси на стойност приблизително 100 милиона евро. За ВМС планът включва четири морски безпилотни летателни апарата (uMAWS) на стойност 675 милиона евро.

Освен това списъкът включва сателитни програми на стойност над 14 милиарда евро, включително нови геостационарни комуникационни спътници, модернизирани наземни контролни станции и нискоорбитална сателитна констелация на стойност 9,5 милиарда евро, за да се осигури непрекъсната, устойчива на смущения комуникация за войските и командните пунктове.

Стратегически и ядрени възможности

Списъкът на Бундесвера включва още и придобиването на 15 изтребителя Lockheed Martin F-35 за приблизително 2,5 милиарда евро по системата на САЩ за продажби на военни продукти в чужбина. Планира се и придобиването на 400 крилати ракети Tomahawk Block Vb за приблизително 1,15 милиарда евро, както и три пускови установки Lockheed Martin Typhon на стойност 220 милиона евро - тази комбинация ще даде на Германия обсег на удар от 2000 километра. Планира се и закупуване и четири морски патрулни самолета Boeing P-8A Poseidon на стойност 1,8 милиарда евро.

Общо приблизително 25 чуждестранни проекта на стойност приблизително 14 милиарда евро представляват по-малко от 5% от общите поискани разходи от 377 милиарда евро. Те обаче представляват почти всички стратегически, ядрени и далекобойни възможности на Германия от самолети, сертифицирани за ядрено оръжие, до системи за дълбоки удари и морско наблюдение, отбелязва изданието.

"Райнметал" с голям удар за 3 млрд. евро

Германия се готви за война

По-рано германският министър на отбраната Борис Писториус заяви, че трябва да се възстанови наборната военна служба за всички млади мъже в страната, тъй като това би изпратило възпиращ сигнал към Русия. Съобщава се също, че Германия е поръчала разработването и доставката на 274 нови разузнавателни машини Luchs 2, което е една от най-големите стъпки към превъоръжаването на Бундесвера през последните години.

