В Испания: УЕФА може да отстрани Барселона от Шампионска лига заради Реал Мадрид

През последните 24 часа скандалът "Негрейра" отново излезе на преден план, а моментът, в който това се случи, е любопитен. Реал Мадрид е в центъра на спора, който отново избухна в офисите на УЕФА, и човек не може да не забележи как клубът се опитва да отклони вниманието от себе си в момент от сезона, когато очевидно е далеч от най-добрата си форма. Затова "кралете" търсят друг начин да злепоставят Барселона и са изпратили на европейската централа обширно досие с документи, които според тях са достатъчни, за да инкриминират каталунците.

Реал Мадрид е уверен в опитите си да "прецака" Барселона

Както потвърди в скорошна публикация "Mundo Deportivo", Реал Мадрид е уверен, че официалното изявление на УЕФА при получаването на документите не е краят на историята. Дълго време европейската централа не се намесваше в случая и се дистанцираше от него, докато нямаше решение по съдебното производство в Испания. Сега обаче Реал Мадрид вярва, че обширният доклад от над 50 000 страници, който са представили, ще бъде от решаващо значение, за да могат да предприемат незабавни действия срещу Барселона, без да зависят от ситуацията в страната.

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На каква санкция се надява Реал Мадрид?

На "Бернабеу" са твърдо убедени, че УЕФА вече разполага с цялата необходима информация по случая, което ще превърне случая в активен. "Кралете" смятат, че има основания да се повдигнат обвинения срещу Барса за пряко или непряко участие в дейности, насочени към уреждане или повлияване на резултата от мач на национално или международно ниво. При тези обстоятелства наказанието би било незабавно изключване от Шампионската лига на УЕФА за един сезон, в допълнение към огромна глоба, пише местното издание "AS".

Освен това Реал Мадрид счита, че предполагаемите действия на Барселона представляват сериозно нарушение на Етичния кодекс на УЕФА, чието нарушение е съпоставимо с наказателно преследване. Остава да се види как ще се развие ситуацията. От своя страна, Барселона остава безразлична и спокойна след тези събития, докато Реал Мадрид възнамерява да даде всичко от себе си и да хвърли каталунците под автобуса. От "Камп Ноу" дори подчертаха, че разследванията по случая "Негрейра" не са спирали през последните три години. Това изявление е в рязък контраст на радостната новина на Реал, че УЕФА е подновила действията си.

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