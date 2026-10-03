Чуждите активи на "Лукойл" под контрол на семейство Тръмп: Изкушение, предложено от Путин

Преговорите на администрацията на Доналд Тръмп с Русия за прекратяване на войната с Украйна включват потенциална сделка за няколко милиарда долара за чуждестранните активи на руския петролен гигант "Лукойл". Това съобщава The New York Times (NYT), позовавайки се на осем източника, запознати с въпроса.

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Сделката включва продажбата на петролните находища, рафинериите и веригите бензиностанции на Лукойл зад руската граница. Тя изисква одобрение от правителството на САЩ и Кремъл.

Според вестника сделката може да облагодетелства предприемачи от Близкия изток с бизнес връзки с двамата основни американски преговарящи за разрешаване на войната в Украйна – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зетя на Тръмп. Потенциалните купувачи включват:

американския инвеститор Тод Боули, съсобственик на бейзболния отбор "Лос Анджелис Доджърс" и бивш собственик на английския футболен гранд "Челси", който е сериозен политически дарител на Тръмп - ОЩЕ: FT: Бивш собственик на "Челси" купува чуждестранните активи на "Лукойл", разбрал се е със САЩ

катарския конгломерат от братя Мутаз и Рамез Ал-Хаят, който преди това си партнира с Къшнер и съпругата му Иванка Тръмп, за да финансира хотелски проект на стойност няколко милиарда долара в Албания

инвестиционен фонд от Абу Даби, контролиран от шейх Тахнун бин Зайед Ал Нахаян, съветник по националната сигурност на ОАЕ, който преди това придоби голям дял в World Liberty Financial. Това е компания за криптовалути, свързана със семейство Тръмп и Уиткоф

Американската корпорация за международно финансиране на развитието (DFC)

Владимир Путин лично е повдигнал въпроса за сделката по време на среща с Уиткоф и Къшнър в Кремъл на 5 септември. Според три източника, Путин е предложил сделката като демонстрация, че руснаците отново могат да правят бизнес със Съединените щати. Американците са отговорили, че ще разгледат сделката, наред с други неща, като начин за подобряване на отношенията с Кремъл и увеличаване на енергийните доставки на световния пазар.

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Високопоставен служител от американската администрация потвърди пред NYT, че Уиткоф и Къшнър са били пряко ангажирани в договарянето на условията на инвестиция на федералното правителство на САЩ в сделката, настоявайки тя да включва значително първоначално плащане и американски дял от бъдещите печалби. Говорител на Уиткоф от своя страна заяви пред вестника, че той "не получава заплата и пътува по света със собствен самолет за своя сметка, работейки от името на президента Тръмп, за да води мирни преговори и да връща заложниците у дома на семействата им". Тя добави, че Уиткоф няма конфликт на интереси и няма да се облагодетелства финансово от сделката.

Международните активи на Лукойл преди това бяха оценени на приблизително 20 милиарда долара. През януари американската инвестиционна компания Carlyle постигна предварително споразумение за закупуване на значителна част от тези активи, но одобрението на сделката с Министерството на финансите на САЩ се забави. По-рано Министерството на финансите на САЩ блокира опит на швейцарския търговец Gunvor, свързан с милиардера Генадий Тимченко, собственик на инвестиционната група Volga Group, да придобие чуждестранното портфолио на компанията.

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