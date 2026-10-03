Тото Волф с признание след слабата сесия в Малайзия: Мерцедес не е срещал такъв проблем цяла година

Тото Волф призна, че отборът на Мерцедес е останал объркан от липсата на скорост по време на квалификациите за Гран при на Бахрейн, което се провежда Малайзия. Както е известно, "сребърните стрели" започнаха много силно сезона във Формула 1 и са водачи и в двете класирания. Двамата пилоти на тима Кими Антонели и Джордж Ръсел доминираха на пистата във всеки един старт, но на "Сепанг" се видя едно друго лице. Още по-изненадващо е, че Мерцедес донесе значителен пакет от подобрения на състезанието.

Тото Волф няма обяснение за срива на Мерцедес в Малайзия

Докато Кими Антонели едва успя да се класира в четворката, съотборникът му Джордж Ръсел се справи по-трудно и остана осми. Резултатът идва въпреки че Антонели показа впечатляваща скорост в третата свободна тренировка и оглави класирането преди квалификационния сблъсък. Самият Тото Волф призна, че все още не са установили на какво се дължи спада в представянето и не са срещали такъв проблем цяла година. Струва си да се отбележи, че "Сепанг" е писта с много прави участъци, където се очакваше Мерцедес да превъзхожда с много съперниците си. Макс Верстапен обаче се оказа най-бърз и грабна първи полпозишън за сезона.

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"Много е трудно да се разбере", каза Волф веднага след края на квалификацията пред "Sky F1". "В петък бяхме малко изненадани от поведението на болида, което не бяхме наблюдавали през цялата година, но може да се каже, че е много горещо и асфалтът е много различен от този на всички други писти. Тази сутрин изглеждаше наистина добре. Изглеждаше, че поне с Кими сме направили крачка напред в разбирането. А след това квалификацията отново се върна към това, което видяхме преди - просто липса на производителност."

Когато беше помолен да обясни къде отбелязва загуба, Волф добави: "Изглежда, че имаме много голямо съпротивление, защото за първи път губим много време на правите отсечки, особено спрямо Макс. А след това при ниска скорост, във втория завой, не успяваме да завъртим болида - просто има прекалено много подвижване. Като цяло това са неща, които не сме виждали през цялата година. Става нещо друго. Става нещо друго и трябва да разберем какво е. Сега анализираме данните и обсъждаме заедно, защото все още вярваме, че ъпгрейдът работи. Просто трябва да разберем защо не работи тук."

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