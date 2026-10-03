Семейните аптеки в България поискаха още пари, за да изпълняват рецепти на НЗОК

Над 650 собственици на семейни аптеки в България приеха декларация за бъдещето на снабдяването с лекарства и призоваха за национален анализ на аптечната мрежа, защита на достъпа до лекарства и равнопоставена среда за различните модели аптеки. Представители на фармацевтичната индустрия, търговията на едро и аптечния сектор приеха обща декларация "Екосистемата на бъдещето: баланс, достъп и устойчивост" по време на 14-ата есенна конференция, проведена в Свети Влас.

Документът очертава конкретни предложения към НЗОК, Министерството на здравеопазването, Министерството на финансите и Народното събрание и поставя в центъра на бъдещата фармацевтична политика пациента и реалния му достъп до лекарствена терапия.

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Искания на малките аптеки

Сред основните искания са 25% увеличение на възнаграждението за изпълнение на рецепти по НЗОК, съкращаване на сроковете за разплащане с аптеките до 14 дни, национален анализ на аптечната мрежа и механизъм за подкрепа на аптеките в малки, отдалечени и труднодостъпни населени места. Основанието за искането - увеличението е необходимо за актуализиране на заплащането на аптечната дейност и отчитане на реалните разходи, свързани с изпълнението на рецепти по линия на задължителното здравно осигуряване. Какви са въпросните "реални разходи": разходи за дигитализация и информационни системи, административни изисквания, обработката на електронни рецепти, съхранението и управлението на лекарствените наличности и професионалната дейност и отговорност на магистър-фармацевта. Аптеките обаче предлагат и да има механизъм, с който периодично да се преразглежда какви пари получават за изпълнение на рецепти по линия на НЗОК.

"Ако искаме устойчива аптечна мрежа, трябва да има предвидим модел за нейното финансиране. Искането за увеличение с 25% цели да създаде по-устойчива основа за функционирането на аптеките и да не допуска задълбочаване на различията в достъпа до лекарства между отделните региони", посочи Аделина Любенова, председател на Инициативния комитет от магистър-фармацевти, собственици на семейни аптеки.

Втората конкретна мярка е съкращаване на сроковете за разплащане с аптеките до 14 дни. В декларацията се посочва, че предвидимият паричен поток е от особено значение за независимите и семейните аптеки, които ежедневно осигуряват лекарства на здравноосигурените лица - за да не трябва да мислят как да покриват дефицити от собствени средства, докато чакат плащане.

Предлага се да бъдат проследявани районите с недостатъчно аптечно покритие, населените места без аптека и промените в аптечната мрежа. На базата на анализа декларацията предлага да бъде създаден механизъм за подкрепа на аптеките в малки, отдалечени и труднодостъпни населени места, както и там, където аптеката изпълнява функция от обществен интерес.

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Предлага се и постоянна работна група за устойчивост на аптечната мрежа с участието на институциите и представители на аптечния сектор.

Отделен акцент в декларацията е поставен върху дигитализацията. Семейните аптеки в България подкрепят ускоряването ѝ, но настояват всяка нова електронна система да бъде въвеждана след реално тестване с участието на фармацевти и аптеки.

Сред конкретните предложения са единни стандарти за обмен на данни, съвместимост между системите, минимизиране на двойното въвеждане на информация, ясни процедури при технически сривове и бързо отстраняване на системни грешки.

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