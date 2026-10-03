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Въпреки забраната: Португалските национали обърнаха гръб на Роналдо

03 октомври 2026, 15:42 часа 747 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Въпреки забраната: Португалските национали обърнаха гръб на Роналдо

Скандалът около Кристиано Роналдо и напускането му на лагера на националния отбор на Португалия в Лигата на нациите се разраства, като все повече футболисти и лица, свързани с футбла, изразяват мнението си по въпроса. Вече и самите съотборници на Роналдо в националния отбор проговориха за ситуацията, въпреки че според някои източници са получили изрична забрана да коментират случая.

Витиня: "Направихме още една крачка напред"

Най-оство, макар и индиректно, се изказа халфът на ПСЦ Витиня. Ето какво отговори той на въпроса на какво се дължи подобрението на атаката на отбора: "Защо се подобрихме толкова много? Благодарение на треньора, благодарение на работата на треньора. Това беше най-доброто ни представяне досега. Мисля, че направихме още една крачка напред и в офанзивен план и се надявам да продължим така. Работата на треньора вече дава плодове, беше твърде очевидно и за щастие всичко върви добре. Така искаме да продължим".

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Витиня и Кристиано Роналдо

Нуно Мендеш: "Не е наша работа да решаваме"

Нуно Мендеш, който е съотборник на Витиня в ПСЖ, не изрази толкова категорична позиция. Ето какво каза левия бек: "Не е моя работа да решавам по въпроса с Кристиано Роналдо. Той е играч на националния отбор, а ние сме по-концентрирани върху това, което трябва да правим сега и какво треньорът иска да ни донесе. Чувствам се отлично да работя с него, той има много добри идеи за нашия отбор, за да подчертае таланта, който притежаваме. Що се отнася до останалите неща, не е наша работа да решаваме. Тук сме, за да приветстваме всеки играч, който се присъедини към нас".

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Кристиано Роналдо Португалия отбор Витиня Лига на нациите Нуно Мендеш
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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