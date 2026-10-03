Ще тръгнат ли The Rolling Stones най-после на турне?

Басистът и китарист на The Rolling Stones Рони Ууд каза, че плановете за турне на британската рок група на този етап са в застой, тъй като колегата му китарист Кийт Ричардс не е готов да поеме такъв ангажимент, съобщи сайтът за музикални новини "Music News". В интервю за "New Musical Express" Ууд обясни, че той и фронтменът сър Мик Джагър са нетърпеливи да се върнат на сцената, но солокитаристът Ричардс не е толкова ентусиазиран.

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"Знам, че Мик умира от желание да тръгне, а Кийт - не. За да се случи това обаче, трябва да има ентусиазъм от страна на всички", каза Рони Ууд. Музикантът допълва, че е готов да се присъедини към The Rolling Stones веднага щом групата реши да продължи напред, но потвърди, че към момента няма такива планове: "Когато моите другари кажат: "Да вървим", аз ще съм на линия. Все още обаче не планираме да тръгнем на турне".

Винаги готов

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Засега Рони Ууд е фокусиран върху групата си Ammo. "В момента съм напълно погълнат от бандата си, но когато The Rolling Stones ме повикат, веднага ще се върна", сподели той. Ууд току-що е приключил европейското турне с група Ammo и се подготвя за концерти в Южна Америка.

На въпрос дали има вероятност The Rolling Stones да се изявят на летния фестивал "Гластънбъри" през 2027 г., Рони Ууд отговори, че би се съгласил веднага, но изглежда, че Кийт Ричардс не може да бъде убеден. "Бих свирил там без да се замислям, но не всички мислят като мен. Смятам, че трябва да изнесем концерт там и смятам, че трябва да направим турне, но нещата по-лесно се казват, отколкото се правят", допълни Рони Ууд.

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По-рано тази година фронтменът Мик Джагър каза, че се надява групата да организира турне в подкрепа на новия си албум "Foreign Tongues", предава БТА.