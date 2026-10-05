Германските власти конфискуваха над 10 млн. евро от активите на Ружа Игнатова

Германските власти са конфискували около 10,1 милиона евро от активите на Ружа Игнатова, известна като „криптокралицата“, съобщи прокуратурата в Билефелд. Средствата са получени от продажбата на два апартамента в Лондон и ще бъдат използвани за обезщетяване на жертвите на измамната схема с криптовалутата OneCoin, предаде Нова телевизия.

Игнатова продължава да бъде издирвана в редица държави. Местонахождението ѝ остава неизвестно, след като тя изчезна през 2017 г. Повече от година след като германската прокуратура повдигна обвинения срещу нея, международното издирване продължава.

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Обвиненията срещу Игнатова са повдигнати през септември 2025 г. Целта е била да не изтече давността за предполагаемите престъпления, свързани с измама. Според германските власти давността за тях изтича през 2031 г. В обвинителния акт са посочени около 17 500 жертви. Щетите, за които става дума в конкретния период на разследваната престъпна дейност между 2015 и 2016 г., се оценяват на около 57 милиона евро.

Случаят с OneCoin обаче е много по-мащабен. Смята се, че милиони инвеститори по света са били засегнати, а общите финансови щети възлизат на няколко милиарда евро. Според обвинението Игнатова е създала схема от типа на финансова пирамида, чрез която е популяризирала създадената от нея криптовалута. Компанията, свързана с OneCoin, е имала седалище в германския град Гревен, провинция Северен Рейн-Вестфалия.

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Ружа Игнатова е в неизвестност от 25 октомври 2017 г. Тогава тя пътува от София до Атина, след което следите ѝ се губят. Оттогава тя е обект на международно издирване и продължава да фигурира в списъците на Федералното бюро за разследване на САЩ и Европол

Германските власти продължават да разпространяват нейни снимки и призовават всеки, който разполага с информация за местонахождението ѝ, да се свърже с криминалната полиция в Дюселдорф.

Междувременно конфискуваните 10,1 милиона евро от продажбата на имотите в Лондон са поредната стъпка на германските власти за възстановяване на средства за пострадалите от схемата. Самата Игнатова остава в неизвестност, а международното ѝ издирване продължава.

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