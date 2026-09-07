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Общо 21 самоделни бомби намериха при подстанция и електропроводи в Германия

07 септември 2026, 19:43 часа 182 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Общо 21 самоделни бомби намериха при подстанция и електропроводи в Германия

Полицията в Саксония, Източна Германия, откри още 9 импровизирани взривни устройства близо до електропроводи с високо напрежение. Те са открити пак близо до подстанцията Грауштайн. Точно там още от края на миналата седмица бяха открити първите самоделни устройства - няма много информация какви точно са извън медийни твърдения, че става въпрос за нещо подобно на самоделни ракети - ОЩЕ: Двуцифрено число самоделни бомби в още 2 подстанции в Германия

Сапьори са обезвредили всички устройства. Общо 21 импровизирани взривни устройства са открити близо до подстанцията и близките електропроводи с високо напрежение. Според разследващите устройствата може да са били предназначени за атака срещу съоръжения на енергийната инфраструктура.

Полицията, съвместно с Централната служба за борба с екстремизма на Саксония, провежда разследване.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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