Общо 21 самоделни бомби намериха при подстанция и електропроводи в Германия

Полицията в Саксония, Източна Германия, откри още 9 импровизирани взривни устройства близо до електропроводи с високо напрежение. Те са открити пак близо до подстанцията Грауштайн. Точно там още от края на миналата седмица бяха открити първите самоделни устройства - няма много информация какви точно са извън медийни твърдения, че става въпрос за нещо подобно на самоделни ракети - ОЩЕ: Двуцифрено число самоделни бомби в още 2 подстанции в Германия

Сапьори са обезвредили всички устройства. Общо 21 импровизирани взривни устройства са открити близо до подстанцията и близките електропроводи с високо напрежение. Според разследващите устройствата може да са били предназначени за атака срещу съоръжения на енергийната инфраструктура.

Полицията, съвместно с Централната служба за борба с екстремизма на Саксония, провежда разследване.

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