Ефектът на доминото: Недостигът на гориво стигна и до Москва (СНИМКА)

След като в Санкт Петербург, на окупирания от руснаците полуостров Крим, в Белгородска и Курска област бяха наложени ограничения върху покупката на горива, сега това се случва и в столицата Москва. Бензиностанциите там въведоха лимити: веригата ORTK ограничава продажбите до 60 литра бензин и 100 литра дизел на клиент; „Лукойл“ – до 100 литра бензин; „Газпром“ – до 100–150 литра от всякакъв вид гориво на клиент.

Ситуацията в Москва и Московска област

За ORTK става дума за ограничения в цялата мрежа на бензиностанциите в Московска област, съобщиха Msk1.ru и новинарският канал в Telegram „Осторожно, Москва". Кореспондент на Msk1 е снимал обявление, поставено на бензиностанция в Троицк, в което се посочва, че от 30 май и „до ново нареждане“ клиентите могат да купуват не повече от 60 литра (16 галона) бензин или 100 литра (26 галона) дизел на трансакция.

От офиса на компанията потвърдиха, че ограниченията важат за цялата верига, но не разкриха причината.

Именно ударите на украинските дронове по най-големите петролни мощности на Русия е причината за влошената ситуация в останалите региони до момента: Рекорден месец за украинските дронове, а Русия я боли - недостигът на гориво вече не е виц.

„Роснефт“ и „Татнефт“ заявиха, че бензиностанциите им нямат общи ограничения, макар че в зависимост от обстоятелствата на отделни места могат да бъдат въведени такива.

„Лукойл“ каза, че няма ограничения за дизела, докато бензинът се продава в количества до 100 литра на клиент.

„Газпром“ заяви, че в Москва и Московска област са в сила ограничения както за дизела, така и за бензина, с лимит от 100 до 150 литра (26 до 40 галона) на клиент.

По-рано санктпетербургското информационно издание „Фонтанка“ съобщи, че от края на май читателите му се сблъскват с ограничения при закупуването на гориво в големия град. На някои бензиностанции в покрайнините на Санкт Петербург са поставени обявления за ограниченията. От горещата линия на бензиностанциите „Киришавтосервис“ съобщиха, че на някои места продажбата на бензин е временно ограничена до 50 литра на касова бележка поради „последните събития“, а именно това, че Украйна не спира да атакува нефтопреработвателните заводи. Днес, 3 юни, украински дронове поразиха петролния терминал в Санкт Петербург: Гръмко "бум" за Путин от Зеленски на най-важния икономически форум в родния град на руския диктатор – Санкт Петербург (ОБЗОР - ВИДЕО).

Санкт Петербург, Белгород, Курск и Крим: картината е подобна

„Ситуацията е най-тежка за нас с A-95. Той е пострадал най-много по отношение на производството, предимно в Кириши. И „Роснефт“ има приблизително същата история в Ярославъл. Проблемът не е точно широко разпространен и глобален. Да, има бензиностанции, на които бензинът временно е изчерпан. Но това са само изолирани бензиностанции, непопулярни, с нисък обем на продажби и в отдалечени райони“, заяви пред медията ръководителят на голямо нефтохранилище извън Санкт Петербург.

Снимка: Getty Images, илюстративна

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На 2 юни се появиха съобщения, че продажбите на бензин са ограничени в няколко района на регионите Белгород и Курск. На бензиностанциите на „Роснефт“ например горивото A-92 вече не се продава в туби. Освен това продажбите на гориво са ограничени в самопровъзгласената „Луганска народна република“ (ЛНР). На фона на нарастващото търсене продажбите на бензин А-92 и А-95, както и на дизелово гориво, са ограничени до 20 литра на клиент.

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Най-острите случаи на недостиг на гориво през последните дни са отчетени в окупирания Крим. Те започнаха, след като украински безпилотни летателни апарати нанесоха удари по редица камиони по магистралата, свързваща Крим с руската област Ростов.

Недостигът там е станал толкова сериозен, че дори картите и ваучерите, използвани за закупуване на гориво, са свършили. Двете най-големи вериги бензиностанции, ATAN и TES, са спрели продажбата на купони и карти за гориво "временно". Преди това руските власти вече бяха въвели ограничения: бензин A-95 само с купони, а A-92 - само до 20 литра на превозно средство.

Междувременно най-находчивите продавачи вече са започнали да предлагат бензин онлайн на завишени цени. В т.нар. ДНР ("Донецка народна република") ограничението е 30 литра бензин на превозно средство - засега.

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