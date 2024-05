Гори тайната вила на Путин в Алтай (СНИМКИ)

Причината за пожара засега не се съобщава.

Първи за пожара съобщиха блогърът Амир Айташев и активистката Аруна Арна. Те публикуваха кадри от горящата сграда от различни ъгли. "Сирена" са се свързали с Айташев и той е потвърдил, че е направил кадрите собственоръчно днес. От редакцията на информационния канал са направили проверка на публично достъпни фотографии на сградата и снимките от пожара и не са открили следи от обработка на кадрите.

A building at Putin's dacha in the Altai Republic is on fire. This residence hosted former Italian Prime Minister Berlusconi in 2015. pic.twitter.com/d3HTVinRhU