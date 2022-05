"Говори с пауните": Лавров в отговор на молба на журналист за няколко въпроса

Инцидентът се случи в столицата на Таджикистан - Душанбе, където се проведе заседание на Съвета на външните министри на Общността на независимите държави (ОНД).

Освен Лавров на срещата присъстваха външните министри на Таджикистан, Азербайджан, Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Молдова, както и изпълняващият длъжността министър на външните работи на Узбекистан и заместник-министърът на външните работи на Туркменистан. Ръководителите на ведомства разгледаха 11 въпроса, свързани с по-нататъшното развитие и сътрудничество в ключови области от дейността на ОНД.

През 2019 г. Лавров беше груб с журналист от Washington Post по време на Мюнхенската конференция за политика и сигурност. Кореспондент на изданието попита какво би направила Русия, за да предотврати нови военни престъпления на сирийския президент Асад срещу своя народ. „Каквото и да кажа, вие пишете каквото искате. Така че пишете“, отговори Лавров.

Лавров на вопрос журналиста

Washington Post о преступлениях Асада: Что бы я ни ответил, вы все равно напишете, что захотите. Так пишите, что хотите pic.twitter.com/LXLzBXCDbk — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 17, 2019

През 2015 г., по време на пресконференция със саудитския външен министър Адел ал Джубейр, Лавров изрече доста нецензурни думи. В момента, когато симултанният преводач преведе думите му на арабски, ръководителят на руското външно министерство каза в микрофона „дебили“, добавяйки нецензурна дума.

Седем години по-рано британският вестник The Telegraph писа, че Лавров е попържал в телефонен разговор бившия британски външен министър Дейвид Милибанд. „Who are you to fucking lecture me?!“ („Кой си ти, че да ми четеш *ибани лекции?!“), казва руският висш дипломат. Служител на британското външно министерство се оплакал, че думите с буквата f звучели постоянно. В статията се казва, че в разговора между Милибанд и Лавров са се появили „отбрани думи“, като специално се отбелязва, че само един от министрите е попържал, пише Газета.ru.

