Губернаторът на Брянск: Украински дрон атакува петролен склад

Става въпрос за Клинцовска петролна база на компанията "Брянскнефтепродукт", която е към "Роснефт", пише в "Телеграм" губернаторът на областта Александър Богомаз.

Според него няма пострадали. В резултат на падането на боеприпаса бетонната основа и резервоарът за съхранение на нефтопродукти са частично повредени.

Също така Богомаз твърди, че украински дрон е осъществил нападение над административна сграда в град Стародуб. "Няма пострадали. Оперативните служби са на място", пише губернаторът. Украйна не е поела отговорност за инцидента.

По-рано този месец украински безпилотни летателни апарати атакуваха военно летище в област Брянск.

A drone attacked a military enlistment office in the town of #Starodub in the #Bryansk region.



And in the #Kursk region, power supply was partially disrupted after the shelling of the electrical substation in the village of Tyotkino, Governor Starovoit wrote. pic.twitter.com/gVibBwk9wg