Гутериш: Човешките права не са лукс и не може да ги оставим за по-късно

Той смята, че човешките права са решението на много от световните проблеми. "Трябва да продължим напред към нова ера на правата на човека за всички", коментира Гутериш.

Припомняме, че наскороръководителят на ООН по правата на човека изрази тревога от опитите на няколко държави да заглушат правозащитници и други членове на гражданското общество, включително и тези, които си сътрудничат с неговата служба. ОЩЕ: Върховният комисар на ООН по правата на човека с критики серщу "задушаването на гражданското общество“

Human rights are not a luxury that can be left for later.



They are the solution to many of the world’s problems.



We must move forward into a new era of human rights for all.#StandUp4HumanRights pic.twitter.com/6kLlsp3xhP