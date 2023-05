Гутериш получи европейско отличие (СНИМКА)

"За мен е чест да получа европейската награда „Карлос V“ в Испания. Част от наградата ще бъде посветена на стипендия за студенти, изучаващи въпроси, свързани с миграцията, бежанците и човешките права, а останалата част ще отиде в Испанския комитет към Върховният комисариат на ООН", написа Гутериш.

Наградата се връчва за ангажираност с процеса на Европейския съюз или принос за издигането на културните, научни и исторически ценности на Европа. Присъжда я Европейската академия на фондация Юсте.

I am honoured to have received the Carlos V European Award in Spain.



Part of the Award will be dedicated to a scholarship for students learning about migration, refugee and human rights issues, and the remaining portion will go to @eACNUR. https://t.co/HR3s9eltfS