Гърция превантивно е изключила изпращането на войски в потенциална мироопазваща мисия в Украйна, пише гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на съобщения на правителствени служители, докато дискусиите за по-широки европейски гаранции за сигурност продължават. Решението подчертава предпазливата позиция на Атина на фона на нарастващия дебат относно евентуалната роля на Турция в сили, водени от Европа.

Гърция няма ресурс за подобни мисии

Гърците се позовават на предизвикателствата, пред които е изправена страната, които изискват поддържане на определено ниво на готовност на въоръжените сили, оставяйки малко място за разпределяне на военни ресурси за подобни мисии. ОЩЕ: Китай отрече, че ще праща миротворци в Украйна

Турският принос притеснява гърците

Предложението за турски принос към мироопазващ контингент, внесено от френския президент Еманюел Макрон, предизвика въпроси относно мястото на Анкара в европейската архитектура за сигурност. Дипломатически източници признават, че Турция би могла да реагира по-бързо от много европейски страни, които изразиха нежелание да разполагат войски.

Те казват, че е твърде рано да се потвърди дали ще бъдат изпратени мироопазващи сили, каква ще бъде рамката на тяхното присъствие или кой ще участва. „Някои държави са по-склонни от други да предоставят сили, ако бъде взето решение“, казват те, добавяйки, че политиката на Атина не може да бъде диктувана от тази на Турция, която е възприела различен подход към украинския конфликт.

Гръцките власти очакват яснота относно обхвата на гаранциите за сигурност, включително дали подкрепата ще включва войски, оборудване или други форми на военна помощ. Наблюдателите отбелязват по-широките последици: дискусиите за мироопазване могат да създадат прецедент за това как европейските и атлантическите сили управляват кризи със сигурността без пряко спазване на международното право, което особено засяга страни като Гърция, изправени пред постоянен териториален натиск от Турция в Егейско море и Кипър. ОЩЕ: Чужди войници в Украйна: Турция и Китай гледат напред. "Азов" вгорчи живота на руснаците в Донбас (ОБЗОР - ВИДЕО)