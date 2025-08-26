Eurofighter Typhoon с дебют в небето на Гърция

Германският Eurofighter Typhoon ще направи своя дебют в небето на Гърция, съобщи гръцкото издание Kathimerini. Това ще се свлучи в Седмицата на летенето в Атина, която започва на 6-7 септември във военновъздушната база Танагра, на около 60-70 км от Атина, във Виотия. Организаторите казват, че най-голямото авиошоу в Източното Средиземноморие обещава зрелище, заредено с адреналин, с участието на десетки участници от Гърция и чужбина.

Демонстрации на Rafale и F-16 Tiger

Акцентите включват самостоятелната демонстрация на френския Rafale, демонстрацията на полския F-16 Tiger.

Освен германския Eurofighter Typhoon, дебют ще имат италианският Tornado и Eurofighter на Саудитска Арабия.

Гръцките демонстрационни екипи на F-16 Zeus и T-6 Daedalus ще се изявят редом с Rafale, F-16 Viper, M-346 и историческите изтребители F-4 Phantom. Реставрирани бойни самолети като Spitfire MJ755 и T-6 Harvard също ще се завърнат в небето. ОЩЕ: Гърция реши да премести ракетните си системи Patriot

Гърция е недоволна, че и Турция ще има Eurofighter

Припомняме, че през юли Германия обяви, че е одобрила доставката на изтребители Eurofighter за Турция. Анкара води преговори от няколко години за закупуването на 40 самолета, които се произвеждат от консорциум от Германия, Великобритания, Италия и Испания.

"Турция е голяма страна с силна отбранителна промишленост. И ако някой вярва, че може да блокира всяка покупка на отбранително оборудване от Турция, той е доста невеж. Това никога не се е случвало. Не може да се случи", коментира тогава гръцкия министър-председател Мицотакис.

"Това, което може да се случи обаче, е да информираме нашите европейски съюзници, че ще има непредвидени обстоятелства и условия по отношение на начина, по който тези самолети ще бъдат доставени, потенциално използвани и поддържани в бъдеще“, каза още той. ОЩЕ: Гърция ще блокира Турция за участие в отбранителния фонд на ЕС, ако види заплаха