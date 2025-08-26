Войната в Украйна:

Героичният вундеркинд на Ливърпул: "На 16 съм, но искам да докажа, че съм надраснал възрастта ми"

Рио Нгумоа иска да докаже на привържениците на Ливърпул, треньорите и съотборниците си, че е надраснал възрастта си и е готов за мъжки футбол. В понеделник той влезе като резерва в мача от втория кръг на Висшата лига срещу Нюкасъл и отбеляза гол за крайното 3:2 в десетата минута на добавеното време.

Как реагира новоизгряващата звезда на мърсисайдци

"Преливам от адреналин! Радвам се, че вкарах победен гол. Това е страхотен момент за мен и се чувствам прекрасно. Щастлив съм. Когато играеш за Ливърпул, трябва да влияеш директно на играта. Благодаря на Господ, че го направих. Гордея се с представянето ми", каза той след мача, цитиран на клубния уебсайт.

Нгумоа няма опит в мъжкия футбол, но завършващият му удар приличаше на такъв, отправен от ветеран. Мохамед Салах пусна пас по тревата към наказателното поле и Доминик Собослай пропусна топката между краката си, което откри Нгумоа един на един срещу вратаря на Нюкасъл. Той стреля моментално в обратния ъгъл и Ливърпул спечели с 3:2.

Рио Нгумоа

"Обикновено, особено през миналия сезон, треньорите в академията и първия отбор ни карат да стреляме в далечните ъгли. Успях да го уцеля в този мач и това е страхотно. Просто видях паса на Мо Салах и как Дом пропусна топката. Знаех, че съм сам срещу вратаря и просто стрелях", продължава 16-годишният Нгумоа.

"Чух феновете да скандират името ми, това е незабравим момент. Не мога обаче да се отнасям. Този завършващ удар го тренирам сигурно по 100 пъти на тренировка, а различното в този случай бе просто присъствието на фенове. То обаче се усети. На 16 съм, но не искам да ме приемат така. Искам да докажа, че съм надраснал възрастта ми".

