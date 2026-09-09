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Безплатни летни лагери за деца в нужда: ЕК одобри инициативата на Ицо Хазарта (ВИДЕО)

09 септември 2026, 9:42 часа 776 прочитания 1 коментар
Снимка: European Union
Безплатни летни лагери за деца в нужда: ЕК одобри инициативата на Ицо Хазарта (ВИДЕО)

Европейската комисия одобри пилотния проект "Summers of Europe" — инициатива на българския евродепутат Христо Петров - Ицо Хазарта за международни летни образователни лагери за деца, живеещи в бедност. Проектът предвижда създаване на европейска мрежа от безплатни летни лагери за деца в уязвимо положение. Целта е те да получат достъп до спорт, култура, образование, творчески дейности и общуване с връстници от други държави членки на ЕС.

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Инициативата е част от усилията за укрепване на Европейската гаранция за детето и за осигуряване на равен достъп на уязвими деца до извънучилищни дейности, включително спорт, култура и свободно време.

"Това е най-важната ми кауза като политик и изпълнено обещание от кампанията ми. Децата, които живеят в бедност, не се нуждаят само от помощ, когато вече е късно. Те имат нужда от шанс да видят друг свят, да повярват, че принадлежат към общност, и да получат възможности, които иначе често остават недостъпни за тях", заяви Петров.

Пилотният проект включва три основни етапа - проучване на съществуващи добри практики в държавите членки, създаване на европейски инструментариум за организиране на такива лагери и реално пилотно провеждане на международни летни лагери за деца в неравностойно положение.

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Предвиденият бюджет на проекта е 1,45 млн. евро.

"Това е успех за мен, но много повече е успех за страната ни, защото показваме, че България може да постави важна социална тема на европейско ниво и тя да се превърне в реален инструмент за подкрепа на деца", допълни евродепутатът.

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Ицо Хазарта летен лагер деца в нужда Христо Петров
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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