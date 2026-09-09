Ледът на Антарктида неочаквано се е увеличил: Учените откриха причината

Антарктида губи ледена маса от години, като ледниците изхвърлят лед в океана, допринасяйки за покачването на морското равнище. Между 2021 и 2023 г. обаче се наблюдава необичайно и според учените временно обръщане на тази тенденция. За 22 месеца континентът е натрупал приблизително 695 милиарда тона лед – най-голямото увеличение през последните две десетилетия.

Увеличаване на леда на Антарктида

Проучване, публикувано в списание Nature, установи, че основната причина са необичайно обилните снеговалежи в Източна Антарктика. Средно континентът е губил около 140,5 милиарда тона лед годишно от 2003 до 2024 г. Но от юли 2021 г. до април 2023 г. ситуацията се е променила драстично.

Най-значително увеличение се наблюдава в Източна Антарктика и Антарктическия полуостров, докато Западна Антарктика продължава да губи лед. Особено значителни натрупвания са регистрирани в Земя кралица Мери (Queen Mary Land) и Земя Уилкс - приблизително 470 милиарда тона.

Учените сравниха сателитни наблюдения с данни за валежите и климата и стигнаха до заключението, че необичайно интензивните снеговалежи са причина за значителна част от увеличението. В района на Земята куин Мери и Земя Уилкс валежите са добавили приблизително 351 милиарда тона маса. Това беше достатъчно, за да компенсира временно загубите в други части на континента.

Какво общо има това с тропическия океан? Изследователите свързват необичайните снеговалежи с повишените температури на повърхността на океана в така наречения тропически топъл басейн - обширен регион между западната част на Тихия океан и източната част на Индийския океан.

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Продължителното затопляне тук генерира атмосферни смущения, известни като вълни на Росби. Те се разпространяват към Антарктида и образуват област с високо налягане над източната ѝ част.

Част от влагата идва от средните географски ширини на Индийския океан и се придвижва на юг по така наречените атмосферни реки, където пада като сняг.

Учените обаче подчертават, че натрупването на лед не означава, че Антарктида е започнала да се възстановява. Западната част на континента продължава да губи маса, особено в райони, където този процес е бил наблюдаван в продължение на много години.

Изследователите смятат, че необичайното събитие се дължи до голяма степен на естествената променливост на климата. Подобни периоди на устойчиво затопляне в тропическия океан вероятно се случват приблизително веднъж на десетилетие, така че подобно увеличение на леда може да се случи отново.

Учените вярват, че връзката между тропическия климат и Антарктика ще помогне за по-точни климатични модели и ще подобри прогнозите за ледената покривка и промените в морското равнище.

Междувременно стана ясно, че огромна ледена маса с размери 76,4 квадратни километра (30,5 квадратни мили), приблизително с размерите на Манхатън, се е откъснала от ледника Петерман в Гренландия. На места нейната дебелина достига до 150 метра. Това е най-голямата загуба на плаващ лед от ледника от 2012 г. насам и най-голямото подобно откъсване в Арктика от 2020 г. насам. Учените наблюдават пукнатините от години и предупреждават, че скоро може да се откъснат още две маси.