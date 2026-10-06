Хиляди все още остават в анклава: Испания разчисти лагера за мигранти в Сеута

Испанската полиция, с помощта на армията, приключи разчистването на лагера за мигранти в Сеута, съобщва ДПА. Това действие бе предприето малко повече от седмица преди планираното посещение на испанския крал и кралица в северноафриканския анклав на Испания. Всички около 3000 мигранти, живеели в импровизирани убежища на плажа "Трамполин" от края на юли, са били изведени от района. Още: Санчес обвини Мароко за миграционната криза в Сеута

На мигрантите беше даден избор

На 30 и 31 юли правителството изчисли, че в Сеута са пристигнали до 80 000 мигранти от Мароко. Повечето от тях впоследствие са се върнали, но хиляди все още остават в анклава. На мигрантите бе даден избор: или незабавно да се върнат доброволно в Мароко, или да се регистрират, за да бъдат настанени в палатков лагер.

Много от мигрантите не желаят да се регистрират или да отидат в приемните лагери, тъй като се опасяват, че така по-лесно могат да бъдат депортирани в Мароко - страна, която се счита за безопасна държава на произход.

Те също така смятат, че събирането на биометричните им данни би улеснило тяхната идентификация - дори ако успеят да стигнат до континентална Испания или други страни от ЕС - както и депортирането им в държавата, където са били регистрирани първоначално, или в родината им.

RTVE съобщи още, че в първия ден на последната операция по разчистване 600 мароканци са напуснали Сеута доброволно. На втория ден мнозина от общо 3500-те мигранти, живели месеци наред в колиби от найлонови платна на плажа, са избягали в околните гори.

Германската частна хуманитарна организация "Мишън Лайфлайн" (Mission Lifeline) остро разкритикува действията на испанските власти.

"Под натиск и обградени от полиция, действаща с прекомерна сила и използваща бронирани машини, не може да става дума за доброволни действия или за спазване на надлежните процедури", заяви Нолте Бауер, ръководител на базираната в Дрезден неправителствена организация.

Още: Испания засилва охраната в Сеута