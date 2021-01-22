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Ходорковски призова руснаците да подкрепят протеста за Навални утре

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Ходорковски призова руснаците да подкрепят протеста за Навални утре
Снимка: Getty
Михаил Ходорковски отправи в Twitter призив към руснаците да излязат на организирания утре масов протест в защита на арестувания опозиционер Арексей Навални.

"Децата, включително тези на моите приятели, решиха да излязат утре. Те не могат да бъдат спрени", написа Ходорковски.

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"Възрастни, моля, излезте утре. Не оставяйте децата сами, лице в лице с тази брутална сила! Не оставяйте децата сами срещу тази озверяла власт", призова още той.

 

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