Ходорковски призова руснаците да подкрепят протеста за Навални утре
Шарл Мишел се обади по телефона на Путин да настоява за незабавно освобождаване на Навални
Ръководителят на Европейския съвет Шарл Мишел проведе телефонен разговор с руския президент Владимир Путин днес и настоя за освобождава...
Дети, в том числе дети моих друзей, решили выходить завтра. Их не остановить.
Мы не знаем «конверсию тик-тока».
Может быть беда.
Взрослые люди, пожалуйста, выходите завтра. Не оставляйте детей одних, лицом к лицу с этой озверевшей властью!
— Ходорковский Михаил (@mich261213) January 22, 2021
За 23 януари е планиран мащабен общонационален протест в защита на Навални, за който полицията предприе мащабни мерки.
Редактор:
Евелина Гечева
Етикети: Twitter Михаил Ходорковски протест Алексей Навални