Ходорковски призова руснаците да подкрепят протеста за Навални утре

Михаил Ходорковски отправи в Twitter призив към руснаците да излязат на организирания утре масов протест в защита на арестувания опозиционер Арексей Навални.

Дети, в том числе дети моих друзей, решили выходить завтра. Их не остановить.

Мы не знаем «конверсию тик-тока».

Может быть беда.

Взрослые люди, пожалуйста, выходите завтра. Не оставляйте детей одних, лицом к лицу с этой озверевшей властью!

— Ходорковский Михаил (@mich261213) January 22, 2021





За 23 януари е планиран мащабен общонационален протест в защита на Навални, за който полицията предприе мащабни мерки.

"Децата, включително тези на моите приятели, решиха да излязат утре. Те не могат да бъдат спрени", написа Ходорковски."Възрастни, моля, излезте утре. Не оставяйте децата сами, лице в лице с тази брутална сила! Не оставяйте децата сами срещу тази озверяла власт", призова още той.