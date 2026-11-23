Vivacom посреща празниците със серия от атрактивни оферти за услуги и смарт устройства. С коледната си кампания под посланието „Истинският подарък е следата, която оставяш“ Vivacom напомня, че най-ценните подаръци са онези, които продължават да носят ползи и да създават стойност дълго след празниците. Именно тази идея намира отражение и в празничните предложения на телекома, които осигуряват повече възможности и по-добро дигитално изживяване в ежедневието.

Телекомът предлага двойни скорости на мобилните планове Unlimited за целия срок на договора и два месеца безплатен достъп до Storytel за клиентите на Unlimited 200 или 6 месеца за клиентите на Unlimited MAX. Storytel може да бъде добавен и към съществуваща услуга без абонамент на цена от 7.66 € с ДДС за 30 дни. Кампанията е валидна при сключване на 24-месечен договор за мобилния план до 7 януари 2027 г. По-високите скорости дават на клиентите повече възможности да използват мобилния интернет за стрийминг на видео, онлайн игри и достъп до дигитално съдържание. Двойните скорости се запазват през целия срок на договора, без увеличение на стандартната месечна такса.

„Днес използваме мобилния интернет за почти всичко – от работа и общуване до забавление и учене. Затова искахме коледните ни предложения да отговарят на тези различни потребности. Двойните скорости остават за целия срок на договора, а със Storytel даваме възможност на клиентите да открият нови истории и да използват времето си по интересен начин, дори когато са в движение“, посочи Любомир Малоселски, директор „Продукти и услуги“ във Vivacom.

Новото партньорство със Storytel допълва предложението с достъп до богат каталог от аудиокниги и подкасти. Платформата включва световни бестселъри, криминални романи, бизнес литература, заглавия за личностно развитие и детски истории, които могат да бъдат слушани по време на пътуване, тренировка или разходка. Потребителите имат възможност и да запазят аудиокниги за слушане офлайн.

Специалните коледни оферти на Vivacom включват и специални селекции от устройства, които допълват предложенията за мобилни услуги и предоставят на клиентите повече възможности за избор според техните нужди.

Повече информация за предложенията и условията за активиране на Storytel е достъпна на vivacom.bg.