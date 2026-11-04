Отговорът на шампиона! Карлос Насар разби съмненията със световен рекорд с по-слабото му оръжие

Карлос Насар отново показа защо е сред най-големите имена в световните щанги! Българският феномен направи впечатляващо представяне на Световното първенство в Нинбо, Китай, като изхвърли 185 килограма в последния си опит и постави нов световен рекорд в движението в категория до 95 кг. Още по-впечатляващото е, че 22-годишният олимпийски шампион постигна това в движението, което традиционно е по-слабото му оръжие.

Три от три за Карлос Насар в изхвърлянето! Конкуренцията остана без отговор

Българинът демонстрира увереност още от първото си излизане на подиума. Първоначално Насар беше заявил 170 килограма, но постепенно повиши началната тежест до 175 кг, с които се справи без затруднения.

При втория си опит той изхвърли 180 килограма, но конкурентите му продължиха да го притискат. Казахстанецът Нургиса Адилетули достигна 182 кг, а иранецът Али Алипур направи неуспешен опит на 184 кг. Тогава дойде моментът на Карлос. Българинът излезе за последния си опит и изхвърли 185 килограма, с което не само спечели малкия златен медал, но и постави световен рекорд.

Още: Кога и къде да гледаме Карлос Насар на Световното първенство по щанги 2026 (ОБНОВЕНА)

Насар отговори на съмненията по най-категоричния начин

Постижението има особена стойност за българския шампион. На Световното първенство във Фьорде през 2025 година Насар спечели титлата в двубоя, но не успя да вземе златото в изхвърлянето. Сега той показа сериозен напредък именно в първото движение и даде категоричен отговор на конкурентите си.

При това Насар пристигна в Китай с едва третата най-висока предварителна заявка в двубоя, зад Алипур и Адилетули. Със световния рекорд от 185 кг българинът направи голяма крачка към четвъртата си световна титла, преди да започне изтласкването – движението, в което обикновено демонстрира най-голямото си превъзходство.

Още: Международната федерация по щанги със специално послание за Карлос Насар