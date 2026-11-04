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Спряган за Реал Мадрид призна: "От Ливърпул ми казаха, че няма да подновят договора ми"

04 ноември 2026, 15:16 часа 544 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Спряган за Реал Мадрид призна: "От Ливърпул ми казаха, че няма да подновят договора ми"

През последните дни една от главните теми на Острова е бъдещето на една от звездите на Ливърпул. Става въпрос за Алексис Мак Алистър, който продължава да бъде неизменна част от титулярния състав на Андони Ираола, въпреки че все още не е подписал нов договор с мърсисайдци. Бъдещето на аржентинеца все още е несигурно, а той е все по-често свързван с Реал Мадрид. Мак Алистър говори за това какво означава за него да бъде играч на Ливърпул.

Алексис Мак Алистър: "Наслаждавам се много"

Ето какво каза Алексис Мак Алистър пред аржентинския журналист Гастон Едул: "Преди всичко усещам обичта на феновете, а това за мен е нещо невероятно. В клуб като Ливърпул не е лесно да бъдеш толкова ценен. Наслаждавам се много, а спечелването на титлата във Висшата лига с този отбор е нещо изключително специално, което привържениците никога не забравят. Ситуацията е такава, че ми остава година и половина от договора, а миналия сезон ми беше казано, че идеята на клуба е да не го подновява, поне на този етап. Разбира се, това беше болезнен и неприятен момент.

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Алексис мак Алистър

"Смятам, че в момента всичко е възможно"

Не ми повлия чак толкова, защото в крайна сметка все още имам време в този клуб, а моето най-голямо желание е именно да остана тук. Сега мениджърът е нов, спортният директор също, идват и нови инвеститори. Смятам, че в момента всичко е възможно. Ще видим какво ще се случи занапред. Винаги съм казвал, че съм много щастлив тук". Мак Алистър обърна внимание и на това, че Доминик Собослай и Райън Гравенберх вече получиха нови договори:

"Те бяха в същата договорна ситуация като мен и получиха предложения за преподписване. Това беше решение на ръководството, а във футбола нещата често се развиват така. Клубът се стреми да не губи средства и да не позволява играчи да си тръгват без трансферна сума. Така работи системата в Европа като цяло".

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Реал Мадрид Ливърпул Алексис Мак Алистър
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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