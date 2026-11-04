Русия тества огледало за бъдещ космически телескоп, който да надникне в дълбините на Космоса

Наблюдението на Вселената в милиметров диапазон изисква телескоп с размерите на къща. Тестването на неговия основен компонент започна в Железногорск. Способността на обсерваторията да наднича в дълбините на Космоса зависи от това как огледалото се разгъва в орбита.

Бъдещият телескоп, който ще надникне в дълбините на Космоса

Специалисти от АД „РЕШЕТНЕВ“ (част от Роскосмос) започнаха тестове на компоненти на космическия телескоп за обсерваторията „Милиметрон“ , съобщава Министерството на промишлеността и търговията на Красноярския край.

В момента компанията тества системата за разгръщане на прототипа на първичното огледало. Това е трансформируема структура, състояща се от 24 сегмента: в орбита тя трябва да образува отразяваща повърхност с диаметър 10 метра.

Специалистите успяват да постигат висока прецизност на рефлекторната повърхност. В комбинация големия размер на структурата, това ще осигури чувствителността на телескопа да приема сигнали от обекти от дълбините на Космоса.

Красноярският край традиционно е ключов регион в Русия за развитието на спътниковото строителство. Руските специалисти в момента участват в уникален проект за създаване на високопрецизен телескоп. Проектът вече е навлязъл във фаза на изпълнение, като компанията в момента тества прототип.

Това споделя Александър Черников - министър на промишлеността и търговията на Красноярския край. Той споделя още, че в региона се избират нови места за производство на сателитни компоненти.

Проектът се разработва по искане на АСЦ ФИАН. Водещ изпълнител на обсерваторията е АД НПО „Лавочкина“. Компанията, както и АД „Решетньов“, е част от държавната корпорация „Роскосмос“.

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Междувременно Китай представи първия си подробен план за кацане на астронавти на Луната до 2030 г., след като преди това имаше само неясни съобщения без конкретни подробности. Пътната карта предоставя най-изчерпателния поглед досега върху това как Китай се опитва да се справи със Съединените щати в стремежа им да завладеят Луната, съобщава Gizmodo.

По време на Седмия симпозиум за пилотирани космически полети в Пекин, Уанг Сян, главният конструктор на китайската програма за изследване на Луната, представи подробен преглед на мисиите, които би трябвало да доведат до кацането на китайски астронавти на Луната до 2030 г.

В началото на 2027 г. се очаква нова ракета-носител „Чанчжън Марш-10“ да изстреля космическия кораб „Мънчжоу“, който ще отведе китайски астронавти до Луната след няколко години. Планът е космическият кораб да бъде изпратен до космическата станция Тиангун, за да се тества неговата производителност и готовност за продължителни космически полети.

Така Китай официално се включи в лунната космическа надпревара със Съединените щати. НАСА също планира да кацне с астронавти на повърхността на Луната в началото на 2028 г. като част от мисията Artemis 4. Но все още не е ясно дали това ще се случи в определеното време, защото не е известно дали SpaceX и Blue Origin ще имат време да подготвят лунния модул за кацане до определеното време.