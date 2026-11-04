"Когато храната липсва по рафтовете, а осветлението не работи": Предупреждение, че кибертатаките на Русия, Иран и Китай ще станат още по-опасни

През следващите месеци ще сме изправени пред реална перспектива за безпрецедентно увеличение на броя на киберинцидентите. Това обяви д-р Ричард Хорн, ръководител на Националния център за киберсигурност (NCSC) на Великобритания по повод зачестилите атаки срещу хладилна инфраструктура в супермаркети из цяла Европа.

"Но трябва да сме наясно, това не е защото изкуственият интелект е изобретил нови начини да ни атакува. Това е така, защото уязвимости, които са били толерирани твърде дълго, сега могат да бъдат открити и използвани в мащаб и темпове, които някога са били невъобразими. И защото твърде много от нашите организации и вериги за доставки се основават на слаби технологични и оперативни основи", посочи той

В годишното си обръщение д-р Хорн заяви, че е "много вероятно" враждебно настроени страни да използват изкуствен интелект, за да увеличат мащаба и ефективността на своите кибератаки.

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"В продължение на десетилетия колективно се разминавахме с евтини технологии. През следващите месеци ще сме изправени пред реална перспектива за безпрецедентно увеличение на броя на киберинцидентите", заяви той.

Източник: БГНЕС

"Русия и Китай ще започнат да използват изкуствен интелект по-рутинно при кибератаки, предупреждава доклад на NCSC, добавяйки, че китайската киберактивност е "най-сложното и устойчиво киберпредизвикателство, пред което е изправено Обединеното кралство".

"Въпреки натиска от конфликта в Близкия изток, Иран все още извършва злонамерени кибероперации в световен мащаб, включително срещу Обединеното кралство и лица, които се възприемат като заплаха за режима, излагайки ги на риск от физическа вреда", добави Хорн.

"Уязвимости, които са били толерирани твърде дълго, сега могат да бъдат открити и използвани в мащаб, който някога е бил невъобразим", добави той при представянето на доклада на NCSC за състоянието на киберсигурността.

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"Когато храната липсва по рафтовете, когато осветлението не работи, а бизнесите фалират, може да се наложи да обясняваме, че сме видели предупредителните знаци, разбрали сме рисковете, но въпреки това не сме взели правилните решения", каза Хорн.

Британският министър на отбраната Уес Стрийтинг също призова домакинствата да поддържат запаси от храна в случай на прекъсване на електрозахранването, наводнения или други национални извънредни ситуации.