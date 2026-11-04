Решено три дни преди балотажа: ПП алармира, че кабинетът намалява минималната работна заплата (ВИДЕО)

"Миналата седмица на тъмно павителството на Румен Радев е взело решение за намаляване на минималната работна заплата", обяви депутатът от "Продължаваме промяната" Венко Сабрутев пред медиите в парламента. Той обърна внимание, че решението вече е публикувано в "Държавен вестник", като става въпрос за постановление № 235 от 29 октомври за определяне размера на минималната работна заплата за страната в размер на 660 евро от 1 януари 2027 г.

По думите на Сабрутев обаче става дума за намаление от 690 на 660 евро, с което правителството на Радев реално е обрекло около 1 млн. български граждани на бедност.

Той заяви, че това се нарича "Прогресивна бедност". "Г-н Радев ходеше в селски магазини, с голяма изненада виждаше, че жителите пазаруват на вересия, обещаваше ни по-високи доходи, оказаха се, че "Кошница с грижа" е "Кошница за прогресивна бедност", добави още Сабрутев. ОЩЕ: 3 работодатели, 1 заплата: КНСБ предупреждава, че се готвят промени в КТ

"Малка тайна" преди изборите

"Решението е взето чрез механизъм на подпис, за да може да няма публичност. Решението е взето три дни преди балотажа. Ако си спомняте през това време прессекретариатът на Министерски съвет ни пускаше прессъобщение да гласуваме за Йотова, но забравиха да информират българското общество, че намаляват минималната работна заплата", заяви Сабрутев.

Според него това е трета малка тайна на кабинета след изборите, като първата е цената на газа, а втората информацията за готвено посегателство на пенсионните спестявания на българите. ОЩЕ: Мирчев представи документ за намеренията на управляващите за втория пенсионен стълб (СНИМКА)