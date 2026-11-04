От синята в червената част на Манчестър? Готви се трансфер, какъвто рядко се вижда

Манчестър Юнайтед обмисля изключително любопитен ход на зимния трансферен пазар, който може да предизвика сериозни реакции във Висшата лига. "Червените дяволи" проявяват интерес към левия защитник на градския съперник Манчестър Сити Раян Аит-Нури. Според германския журналист Флориан Плетенберг 25-годишният алжирски национал е отворен към напускане на "Етихад", а Юнайтед вижда в негово лице възможност да реши проблемите си в лявата зона на отбраната.

Манчестър Юнайтед се прицели във футболист на Сити

Ръководството на Юнайтед планира да привлече нов ляв бек през януари, независимо кой ще бъде начело на отбора по това време. Основната причина е липсата на достатъчно надеждни варианти на позицията. Люк Шоу има проблеми с контузии, а през настоящия сезон Диого Далот и Ейдън Хевън също бяха използвани отляво на защитата.

Според Плетенберг Аит-Нури е сред основните трансферни цели на клуба. Алжирецът няма нищо против да смени отбора, след като от началото на сезона получава ограничени възможности за изява. Защитникът е записал само четири участия във всички турнири през кампания 2026/27, като нито едно от тях не е във Висшата лига.

Още: Истинско чудо! Манчестър Юнайтед сътвори немислимото в 5-голов трилър в Шампионска лига

От трансфер за 31 милиона паунда до възможна раздяла

Манчестър Сити привлече Аит-Нури от Уулвърхамптън през юни 2025 година срещу приблизително 31 милиона паунда. Алжирецът подписа петгодишен договор до лятото на 2030 година и пристигна с репутацията на един от най-интересните офанзивни крайни защитници в английския футбол.

През първия си сезон той изигра 28 мача във всички турнири, като записа пет асистенции. Впоследствие обаче игровото му време намаля значително. Юнайтед вече е проучвал възможността да го привлече през последния летен трансферен прозорец, но до сделка не се стигна.

Защо сделката може да се окаже толкова сложна?

Най-голямото препятствие пред евентуалния трансфер е съперничеството между двата манчестърски гранда. Директните сделки между Юнайтед и Сити са изключително редки, особено когато става въпрос за футболисти от представителните им състави. Един от последните подобни случаи е този на Оуен Харгрийвс, който премина от Юнайтед в Сити през 2011 година, след като договорът му с "червените дяволи" изтече.

Сега ситуацията е по-различна, тъй като Аит-Нури има дългосрочен контракт със Сити. Това означава, че Юнайтед ще трябва да постигне споразумение с градския си съперник, ако иска да осъществи трансфера още през януари.

Още: Легенда на Манчестър Юнайтед иска да се завърне на боксовия ринг - предизвика Джейми Карагър