До -13°C: Зимата удря ЕВропа по-рано

Зимата в Европа ще напомни за себе си по-рано от очакваното. Към Централна Европа още през следващите дни ще започне да пристига студен арктически въздух от северната част на континента.

В много региони ще настъпят нощни студове, а на места температурата може да падне до -13°. Особено студено ще бъде в районите с ясно време, предимно през нощта и рано сутринта, пише DobraPogoda24.pl.

Досега сланите в Централна Европа бяха редки и краткотрайни. Ситуацията обаче ще се промени поради придвижването на антициклон. Същевременно циклон в североизточната част на континента ще донесе арктически въздушни маси.

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Първите признаци на силно застудяване вече се наблюдават в Скандинавия. В Норвегия температурата спадна до -8° във Фоллдали и до -7,9° в Гротли. В най-близко бъдеще студената въздушна маса ще обхване и Полша.

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Най-студените дни се очакват от 5 до 10 ноември. За това ще допринесе не само притокът на студен въздух, но и ясното небе, благодарение на което повърхността на земята ще се охлажда бързо.

В повечето региони нощната температура ще бъде от -1° до -10°. На отделни места, особено в низините, предпланините и планините, студът може да се засили до -11 - -13°. Такива стойности са възможни преди всичко при продължително отсъствие на облаци, по-специално непосредствено до повърхността на земята, предаде Фокус.

Интензивността на застудяването ще зависи от облачността - там, където небето остане заоблачено, студът ще бъде по-слаб. Според прогнозите температурната аномалия в Централна Европа, включително Полша, на места ще бъде с 4-11 градуса под климатичната норма.

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Нощните студове могат да продължат поне до 10 ноември. След това антициклонът ще започне да отслабва, а атмосферните фронтове ще донесат топъл въздух.