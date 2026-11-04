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Нов в Левски може да запише името си в престижна класация сред легенди на "Герена"

04 ноември 2026, 14:36 часа 695 прочитания 0 коментара

Левски се завърна в европейските клубни турнири след дълго отсъствие, а новите попълнения, които пристигнаха на "Герена" през лятото правят фурор, особено в атакуващ план. С главни действащи лица Рейналдо и Сержиньо, Левски стигна до основната фаза на Лига Европа, като записа единствените си загуби в плейофите за влизане в Шампионска лига. А именно Рейналдо е близо до това да запише името си в топ 10 на голмайсторите на "сините" в Европа.

Рейналдо има 5 гола за Левски в Европа

Рейналдо пристигна в Левски през лятото срещу 1.5 милиона евро от португалския Санта Клара. Той дебютира в първия мач на "сините" от предварителните кръгове за класиране в основната фаза на Шампионска лига срещу Борац Баня Лука. Още във втория си мач за Левски бразилецът се отчете с 2 гола и 1 асистенция при победата над Борац с 4:0 в реванша. Последва и още 1 гол в предварителните кръгове - при победата с 1:0 като гост над Кайрат Амлати. След изиграването на 3 кръга от основната фаза на Лига Европа, Рейналдо добави още 2 гола и 1 асистенция - 1 попадение срещу НЕК Ниймеген, след което вкара и попаде за гол срещу Виктория Пилзен.

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Рейналдо

Рейналдо може да се изкачи в топ 10 на Левски в Европа

Така Рейналдо е с 5 гола в евротурнирите за Левски и е само на 1 попадение от това да влезе във вечния топ 10 на "сините". Последното място делят Димитър Телкийски, Георги Чиликов и Саша Симонович с по 6 попадения. Ако вкара при домакинството на полския Ягелония, бразилецът със сигурност ще влезе в класацията. А Левски ще изиграе още 4 мача след това, в които за Рейналдо е съвсем реалистично да се изкачи още по-нагоре в класацията.

На девето място е Христо Йовов със 7 гола. Осмата позиция делят Гара Дембеле и Емил Ангелов с 8 попадения. 9 гола поставят Наско Сираков на 6 място. Георги Аспарухов и Емил Спасов следват с по 12 попадения. Георги Иванов е трети с 16 гола. Кирил Миланов е на второ място със 17 попадения, а първи е Павел Панов, който е вкарал 22 гола за Левски в Европа.

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Лига Европа Левски Рейналдо
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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