Великобритания ще плаща, за да участва в електроенергийния пазар на ЕС

Великобритания ще плати цената за повторното си присъединяване към електроенергийния пазар на ЕС. Лондон се е съгласил да прави вноски в схеми за развитие на блока, разкрива "Дейли телеграф", чиито журналисти са видели проектодокумент.

Според плана средства на британските данъкоплатци ще бъдат насочвани към проекти за изграждане на пътища, летища и съоръжения за "зелена" енергия в по-бедните държави членки на ЕС. В замяна на това британските енергийни компании ще получат правото свободно да търгуват на единния електроенергиен пазар на ЕС.

"Съгласни сме, че участието на Обединеното кралство в части от вътрешния пазар на ЕС изисква съответно ниво на финансов принос за намаляване на икономическите и социалните различия между регионите в ЕС, което да отразява степента на участие на Обединеното кралство във вътрешния пазар на Съюза", се посочва в проект за съвместно изявление между ЕС и Обединеното кралство, видян от вестника.

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В друга част от документа, който все още не е подписан, Великобритания поема ангажимент да следва линията на Брюксел по отношение на митата върху китайски превозни средства, което ще оскъпи тези автомобили за британските шофьори.

Изявлението е изготвено в Брюксел и е разпространено сред европейските дипломати преди съвместна среща на върха, която ще се проведе по-късно този месец. На тази среща министър-председателят Анди Бърнам, заедно с лидери от ЕС, ще обяви финализирането на поредица от "мини-споразумения", целящи да рестартират отношенията между Великобритания и блока след Брекзит, предаде БНР.

Великобритания се е съгласила да приведе своите правила в съответствие с тези на ЕС по отношение на безопасността на храните и емисиите. Целта е да се намали административната тежест при търговията с блока и да се избегне налагането на допълнителни такси върху определени продукти.

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