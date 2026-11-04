И Лавров, и Зеленски низвергнаха Тръмп за Украйна. Русия удря по парите на Украйна, но свършва своите (ОБЗОР - ВИДЕО)

На фона на оглушителния шамар на междинните избори за Конгреса и за губернатори в 36 щата, който понесоха американският президент Доналд Тръмп и подкрепящите го републиканци, по-обгрижваната от държавния глава на САЩ страна във войната в Украйна – Русия – продължава да го пързаля. Наред пак беше руският външен министър Сергей Лавров – конкретно с поредно изявление за подкрепяната и от САЩ и многократно предлагана идея в Украйна да има примирие и тогава да започнат преговори за мир по същество – ОЩЕ: Песков ехидничи с най-силния "морков" на Тръмп за мир в Украйна, Шойгу принизява Европа (ОБЗОР – ВИДЕО)

Лавров пак затвърди позицията на режима на руския диктатор Владимир Путин – нито едно предложение на Зеленски за примирие не било насочено към мир. Мирът щял да настъпи като се премахнат "първопричините" за войната. А те какви са – че НАТО се разширява на изток и Украйна може сама да избере дали да влезе там или не; че Украйна низвергва и гони всичко руско (език, култура, бит, рускоезични граждани) Това в кремълската пропаганда е описвано с термина "денацификация", но Украйна забрани единствено руският език да е равен на украинския в държавните дела т.е. официални държавни документи и кореспонденция, забрани и дейността на Московската патриаршия на украинска земя, защото патриаршията е още един иструмент на руския диктатор Владимир Путин да прокарва пропагандата си – ОЩЕ: Зеленски: Русия плюе в лицето на света, който иска край на войната (ВИДЕО)

Russia's Foreign Minister Lavrov on Ukraine: They call for an energy ceasefire, a food ceasefire, an air ceasefire, a maritime ceasefire. None of this is intended to achieve peace. We have been convinced of this repeatedly. We insist not on a temporary ceasefire. This has happened many times before. We insist on reliably eliminating the root causes of the crisis. — Clash Report (@clashreport) November 3, 2026

Но колко далеч е мирът показват други думи на Лавров – категоричен отказ на Русия за пореден път, сега чрез външния ѝ министър, да има мироопазващи сили в Украйна, стабилизация и западна помощ за възстановяване на Украйна. Защо – защото Великобритания и Франция били инициатори на това, а те са врагове на Русия според Кремъл. А междувременно британците дадоха ясно да се разбере, че миротворците трябва да са сериозен възпиращ елемент пред Путин пак да нападне, щом веднъж бъде сключен мир – ще стреляме по руснаците, ако нападнат, уточни източник от британското правителство – ОЩЕ: Ще стреляме по руските военни, ако ни атакуват в Украйна: Плановете на европейския контингент за мир

Russia's Foreign Minister Lavrov: They say, "Let's stop where the line of contact is now, and then we will rebuild Ukraine and deploy international forces in the remaining part of Ukraine." International stabilization forces. Stabilize what? This is the idea of London and Paris. What are they going to stabilize? An openly Nazi regime. — Clash Report (@clashreport) November 3, 2026

Нагласи

"Само вижте военната инфраструкура, която Русия изгражда в последните години. Всичко това заради Украйна ли е? Твърде много е да е заради една държава, заради Украйна. Насочена е срещу вас" - думи на Зеленски на Берлинската конференция за сигурност, отправени към цяла Европа.

Zelensky to Europe: Look at the military infrastructure Russia has been building in recent years. Is all of that just for Ukraine? It's too much to be just for one country, for Ukraine. It's aimed at you. https://t.co/fXMhZvtaxu — Clash Report (@clashreport) November 3, 2026

За момента обаче има развитие в дипломатическите совалки – в Белия дом, по инициатива на първата дама на САЩ Мелания Тръмп, ще дойдат украинска и руска делегация. В украинската ще са Давид Арахамия, лидерът на парламентарната група на "Слуга на народа", партията на украинския президент Володимир Зеленски, както и украинският омбудсман Дмитро Лубинец. В руската ще са Кирил Дмитриев, ръководителят на Руския фонд за чуждестранни инвестиции и основно дипломатическо оръжие на Путин в икономическата сфера, както и руският омбудсман Яна Лантратова. Информацията е на "Укринформ". Припомняме, че Лубинец и Лантратова успяха да остановят добри отношения в процеса на хуманитарната мисия в Олешки, което беше отбелязано и от говорителя на Кремъл Дмитрий Песков. Песков, обаче, при новината за срещата, първо коментира, че нищо не знае – ОЩЕ:

"Мисля, че президентът Тръмп има влияние върху Путин, но смятам, че той не разбира такъв формат на диалог. Не е достатъчно – той (Путин) обича да притиска и да се налага със сила. Затова разбира същия език. Затова понякога трябва да говорим с него на неговия език", каза Зеленски в Берлин. И настоя – Русия няма да оцелее, ако санкциите срещу нея на 100% работят, "ако някой не играе игра да вдига санкции", което прозвуча като явна препратка към Тръмп, но и към европейските държави, които позволиха да се махнат санкции на руски олигарси като Алишер Усманов:

Zelensky: Putin doesn't understand such a format of dialogue. It's not enough. He likes pressure and strong steps. That's why sometimes we need to speak his language with him. https://t.co/lUOvHtkPgm — Clash Report (@clashreport) November 3, 2026

Zelensky: Russia will not survive if 100% of the sanctions really work, if nobody plays these games with lifting sanctions on some oligarchs, and so on. https://t.co/whtHb5iipN — Clash Report (@clashreport) November 3, 2026

И още по-силно послание от Зеленски към Европа и ролята на САЩ в глобалната политика, за която той изрично каза, че може да се ограничи – съответно, Старият континент трябва да поеме повече отговорност в международен мащаб: "Без Америка стотици повече украинци щяха да бъдат убити от руските удари и милиони още щяха да са бежанци. Затова винаги благодарим на Америка. И го мислим, дори когато казваме "благодаря" много пъти в една реч, за да сме сигурни, че тези, които мислят, че не благодарим достатъчно (пак препратка към Тръмп), ни чуват (бел. ред. - в скорошно интервю Зеленски каза, че ако някой много благодари, той го гледа с подозрение, защото смята, че се прави на по-добър, отколкото е). Но и знаем, че без Европа Украйна нямаше да оцелее. Без Германия, без други европейски държави, без ЕС, Русия щеше да е откъснала много повече от нашите градове и села“.

President Volodymyr Zelensky told the Berlin Security Conference that Europe must assume greater responsibility as the United States’ global role may diminish. He said American support had saved thousands of Ukrainian lives, while European assistance, particularly from Germany, had been essential to Ukraine’s survival. Zelensky also raised concerns about reliance on satellite communications systems such as Starlink, stressing the importance of who controls access to them. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 3, 2026

По-рано, в поредно интервю Зеленски каза, че връзката му с Тръмп в момента е "емоционална". Украинският президент посочи, че понякога заради войната "трябва да сме прагматични", да се помни, че Путин я започна и да не се говори по някои теми публично, щом това ще има отражение върху цените на важни суровини, стоки и услуги. Украйна трябва да бъде подкрепяна, иначе Путин ще продължи към други европейски страни, членки на НАТО. "По-добре е Украйна да е по-силна, за да пази и Европа и да има повече натиск спрямо Путин, не към мен – това, което искам да кажа, е емоционално", завърши Зеленски. Отделно той каза, че не знае дали Илон Мъск иска Украйна да спечели войната и дали подкрепя Украйна, като изрази желание да говори очи в очи с милиардера на много теми – ОЩЕ: Свален на земята, Тръмп призна: Високата цена на бензина идва от Иран, не от Украйна (ВИДЕО)

Zelenskyy was asked which word best described his relationship with Donald Trump. The President said the word was "emotional". https://t.co/3r1QUtNNCo — WarTranslated (@wartranslated) November 3, 2026

Reporter: Does Elon Musk support Ukraine? Does he want Ukraine to win the war? Zelenskyy: To be honest, I don’t know. https://t.co/tsnUjM90Cj — WarTranslated (@wartranslated) November 3, 2026

Полският премиер Доналд Туск подкрепи Зеленски относно Путинова Русия – дестабилизацията, неспазването на международното право и начинът, по който сега се отнася с Европа и ЕС, са фундамент на подхода на Кремъл. Туск говори от гледна точка на кризата с Конституционния съд в Полша – там се стигна до сблъсъци, защото президентът Навроцки и опозицията не позволиха промяна на състава, макар че полският парламент избра нови съдии т.е. част от целия състав, заради изтекъл мандат на 8 от предишните, назначени от сега опозиционната партия "Право и справедливост", която подкрепя Навроцки – ОЩЕ: Битката за съда: какво става в Полша?

Polish PM Donald Tusk: For Russia, destabilization, disregard for international law, and the way it views Europe and the European Union are all part of its approach. Unfortunately, the situation surrounding the Constitutional Tribunal is also an element of this strategy to undermine Poland's stability and unity at this very serious moment. — Clash Report (@clashreport) November 3, 2026

Обаче никой по-добре от Украйна не е наясно с руските методи – след поредната руска масирана комбинирана въздушна атака срещу страната, "Укренерго" съобщи в официалния си канал в Телеграм, че за 24 часа руснаците са нанесли над 20 удара по украински енергийни обекти. Затова, не само в Киев, а в редица райони има аварийни прекъсвания на тока. Само тази нощ Русия е изстреляла 310 далекобойни дрона по цели в Украйна, включително 81 реактивни. Свалени са 272, 64 от които са реактивни, сочи сводката на украинските ВВС, с уточнение, че повече от 20 дрона са още във въздуха към момента на публикуване на информацията. На 19 места в Украйна е имало удари, а на 15 са паднали отломки. Пореден руски удар тази нощ имаше в Одеса, по енергийна и пристанищна инфраструктура, а местният военновременен ръководител Олег Кипер потвърди в официалния си канал в Телеграм за поразен търговски център "Семья", но за щастие няма убити и ранени хора. А бившият съветник на украинското министерство на отбраната Серхий Стерненко твърди, че в Киевска област има много пропуски що се отнася до осигуряването на защита на енергийните обекти, защото над 500 млн. гривни са похарчени и дадени на фирми без опити и персонал, които е трябвало да изградят защита. Това е направено по времето на Микола Калашник, докато е ръководел Киевската областна администрация - ОЩЕ: 20 електроцентрали повредени за един ден: Ще издържи ли Украйна на по-нататъшни удари?

Zhytomyr is facing a critical situation after Russian strikes on energy infrastructure left the entire city without electricity. Water supplies depend on generators, with full restoration not expected before morning. Authorities are preparing emergency support centers if power remains out. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 3, 2026

Ukrainian city of Kherson continues to suffer from Russian shelling and drone attacks Drone footage shows destroyed buildings and deserted streets in Kherson. The city has been subjected to Russian shelling and drone attacks for years. — NEXTA (@nexta_tv) November 3, 2026

Въпреки че ни удрят рафинерии и логистични центрове, ние успяхме да унищожим "икономиката на т.нар. Украйна". И няма да я бъде Украйна – никой няма да иска да се върне там. Всички пари се хвърлят за военните, украинският бизнес вече се възмущава защо трябва да плаща, заяви Михаил Звинчук, създател на популярния Z-канал "Рибар". Като няма хора, няма нужда да се възстановява каквото и да е – стратегическата задача на Русия е да съсипе украинския бизнес и икономика, уточни Звинчук, който проракува, че руските удари косвено ще накарат европейските държави да връщат в Украйна бежанци, за да влизат в украинската армия. Докато той говори, Украйна удари поредна голяма складова база на втория най-голям руски онлайн търговец Ozon, а 3 дни руснаците не могат да угасят пожара в линейно-помпената петролна станция "Самара". Колегите на "Рибар" от "Два майора" съобщиха в сводката си, че Крим пак е останал без ток тази нощ – заради украинските далекобойни дронове. И още – след като Bloomberg и "Вьорстка" съобщиха, че руското военно министерство предлага да се отложи плащането на декемврийските заплати на руските войници, руското регионално издание за Санкт Петербург "Фонтанка" информира, че еднократните премии да се запишеш в руската армия, които дават санктпетербургските власти, са орязани на 400 000 рубли или с 600 000 по-малко от средата на октомври. Z-блогърката Анастасия Кашеварова пък твърди, че обезщетенията за убити в Украйна руски войници са или изцяло спряни, или намалени с поне 50% в над дузина руски региони. Кашеварова дава съвети на пострадалите семейства как да си търсят парите в съда. А руското финансово министерство официално прогнозира 3,2% бюджетен дефицит през тази година т.е. 7,3 трилиона рубли или двойно повече, отколкото беше заложено за 2026 година в приетия в края на миналата година руски държавен бюджет – ОЩЕ: Русия ще отложи изплащането на заплатите на военните заради дупка в бюджета

Russia’s Samara LPDS is still burning today after the Ukrainian drone strike. The prolonged fire suggests the damage at the oil pumping and storage facility is substantial. #Russia https://t.co/Wovqbsm3SP — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 3, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Съгласно официалната информация на украинския генщаб - на 3 ноември е имало 208 бойни сблъсъка спрямо 206 на 2 ноември. Руснаците са хвърлили 242 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 8 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2740 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 250 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 7134 FPV дрона, което е с около 1170 надолу спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

24 руски пехотни атаки е отчел украинският генщаб за последното денонощие в направлението от Торецк към Константиновка. Още 15 е имало на югозапад от Константиновак, в Покровското направление. Има малко по-голямо руско раздвижване в Славянското направление – 9 руски пехотни атаки са станали там. Няма обаче нито една руска пехотна атака в Купянското направление, а в пограничния район на Суми са организирани 12 (Севернослобожанско направление). Съществува риск украинците да осъществят напредък южно от Купянск, в участъка "Борово" "поради значителната разлика между реалната ситуация на място и декларираната (от руските командири) зона на руски контрол", предупреждава "Рибар".

The Russian army is bleeding Around 1,800 Russian soldiers were being taken out of action every day. All that, just to retreat. The occupiers’ gains on the battlefield are just as negative as Russia’s economic growth. — NEXTA (@nexta_tv) November 4, 2026

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