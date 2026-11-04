След призива на Терзиев: Викат ръководството на "Топлофикация-София" в СОС

Кризата в "Топлофикация София" изисква бързи действия на две нива – незабавен контрол върху ремонтите и ясен дългосрочен план за стабилизиране на дружеството. Това заяви председателят на Столичния общински съвет (СОС) Цветомир Петров в профила си във Facebook. За следващата седмица вече е насрочено извънредно заседание на Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към СОС.

На него ще бъде изслушано ръководството на общинското дружество за хода на ремонтите, причините за забавянията и конкретните срокове за възстановяване на топлоподаването в засегнатите райони.

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Въпроси към КЕВР

Петров подчерта пряката връзка между бавните ремонти и тежкото финансово състояние на компанията. Повод за позицията му е утвърдената от КЕВР цена на природния газ за ноември от 58,43 евро/MWh – скок с 32,52% спрямо октомври. В същото време регулаторът обяви, че има механизми да не допусне поскъпване на парното за гражданите от 1 януари 2027 г.

"Тази комбинация поставя сериозен въпрос: Как "Топлофикация" ще покрива нарасналите си разходи, без да трупа нови загуби и да отлага ремонти? КЕВР трябва ясно да обясни как ще бъде осигурен този баланс. Не може защитата на потребителите да се обещава, без да е ясно кой поема цената ѝ – в противен случай сметката пак се прехвърля върху дружеството и софиянци", предупреди шефът на СОС.

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Анализ на Световната банка

За решаване на натрупаните структурни проблеми Цветомир Петров и кметът Васил Терзиев са внесли в СОС доклад за започване на подготвителна фаза със Световната банка. Тя предвижда независим технически, финансов, оперативен и регулаторен анализ на дружеството, както и възможности за преструктуриране на дълга.

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Председателят на СОС уточни, че анализът не предрешава бъдещия модел на управление и не представлява решение за концесия. Целта е градският парламент да разполага с пълни и обективни данни, преди да взема следващи стъпки.

Цветомир Петров обяви, че ще включи доклада отново в дневния ред на заседанието на СОС на 19 ноември и призова общинските съветници да поемат отговорност, защото всяко отлагане трупа нови разходи за сметка на софиянци.