Зеленски награди Мелания Тръмп с орден "Княгиня Олга"

Украинският президент Володимир Зеленски награди първата дама на САЩ Мелания Тръмп с орден "Княгиня Олга" I степен - най-високото отличие на Украйна за жени. Това става след хуманитарната мисия в Олешки, за която голям принос имаше съпругата на американския президент. Зеленски е подписал указа на 2 ноември, а днес той е публикуван на президентския сайт. В документа се казва, че Мелания Тръмп е получила ордена за "значителен личен принос в хуманитарната подкрепа за Украйна, активна правозащитна и благотворителна дейност, насочена към спасяването на украински деца, граждани, засегнати от руската агресия, незаконно депортирани и насилствено разселени от териториите на Украйна, временно окупирани от Руската федерация".

Държавната награда "Златно сърце" пък получава специалният старши съветник на първата дама на САЩ Марк Бекман "за значителен личен принос в предоставянето на хуманитарна помощ на украински граждани и улесняване на мерките за спасяване и евакуация на цивилни от временно окупираните територии на Украйна".

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