Феноменът Карлос Насар унищожи конкуренцията! Четвърта световна титла и нови три световни рекорда

Карлос Насар отново е на световния връх! Българският феномен триумфира на Световното първенство по вдигане на тежести в Нинбо, Китай, с феноменалните 415 килограма в двубоя. Едва на 22 години олимпийският шампион завоюва четвъртата си световна титла в четвърта различна категория – този път до 95 кг. Насар постави три световни рекорда и демонстрира огромното си превъзходство над конкуренцията.

Насар стана световен шампион в Нинбо с три световни рекорда

Насар започна състезанието с безупречно представяне в изхвърлянето. Той направи три успешни опита на 175, 180 и 185 килограма, като с последния постави нов световен рекорд. Това беше особено показателно, тъй като изхвърлянето традиционно е по-слабото движение на българина. Казахстанецът Нургиса Адилетули остана втори със 182 кг, а иранецът Али Алипур завърши със 181 кг.

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Невероятни 230 килограма за исторически триумф

В изтласкването Насар започна успешно на 213 кг, с което изравни световния рекорд в двубоя от 398 кг. След това българинът се справи и с 220 кг, като изравни върховото постижение в изтласкването и подобри рекорда в двубоя до 405 кг. Но Карлос не спря дотук! В последния си опит той излезе на подиума за невероятните 230 килограма и успя, поставяйки нови световни рекорди както в изтласкването, така и в двубоя – 415 кг.

16 кг пред втория

Казахстанецът Нургиса Адилетули остана втори в изтласкването с 217 кг, а иранецът Али Алипур завърши трети с 215 кг. В крайното класиране на двубоя Адилетули събра 399 кг (182 + 217), а Алипур остана с 396 кг (181 + 215). Така Насар триумфира с внушителните 415 кг, изпреварвайки най-близкия си преследвач с цели 16 килограма.

Четири световни титли на едва 22 години

Карлос Насар вече има световни титли в категориите до 81 кг (2021), до 89 кг (2024), до 94 кг (2025) и до 95 кг (2026). Така той стана едва четвъртият българин с поне четири световни титли, при това на едва 22 години.

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