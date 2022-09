Христо Грозев: Руските олигарси са инструктирани да създават свои собствени военни компании за новата фаза на войната в Украйна

Грозев освен това за първи път разказва и за съобщението, което е получил на 24 февруари от свой вътрешен човек от частната военна компания "Вагнер". Тогава, в първия ден от нахлуването, наемникът му написал: "Привет, до края на седмицата Украйна няма да я има." В отговор Грозев го помолил да му съобщава последните новости в хода на войната. Така впоследствие той получава съобщение от него, че провалът на войната за Русия е резултат от голямата корупция в армията и некомпетентното командване. Освен това вътрешният човек на Грозев във "Вагнер" се е оплакал и че наемниците са били измамени с обещаните им заплати.

Въпреки това източникът от ЧВК "Вагнер" бил много оптимистично настроен, твърдейки, че на всяка държавна корпорация и руски олигарх е наредено да създадат своя собствена частна военна компания "за новия етап от войната, който ще е през октомври“, добавя Христо Грозев.

