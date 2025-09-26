Хърватската армия проведе учение с FPV дронове

Военно учение на членове на Гвардейската механизирана бригада (ГМБР) на Хърватия, което демонстрира нови техники, тактики и процедури, се проведе на военния полигон „Йосип Маркич“ край хърватския град Книн, а в учението участваха „Паяците“ и „Гръмотевичните бури“ с FPV дронове, предаде хърватската медия "Индекс".

„Целта на учението е да се тества подготовката на механизирания взвод от 3-ти механизиран батальон „Паучи“ и придадените му сили. Представени бяха и някои нови техники, тактики и процедури, които се разработват в хърватската армия в съответствие с поуките, извлечени от настоящите конфликти. В учението участваха и членове на 2-ри механизиран батальон „Громови“, подсилени от противотанков екип“, съобщи днес Министерството на отбраната.

Командирът на ГМБР Мирко Стошич заяви, че учението изисква физически, психологически и други усилия и каза на войниците, че са показали в учението, че имат седмици труд зад гърба си, което неминуемо е довело до успех. ОЩЕ: Русия се хвали с масова доставка на нови FPV дронове