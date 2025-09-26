Васил Терзиев обяви спасението на Театър "София"

"Въпреки всички съмнения и изкуствено създадени кризи – проектът за театър "София" е спасен. Най-големият общински театър вече ще има нова сцена и през 2026 година ще отбележи своята 60-та годишнина в модернизирана сграда.", това написа във Facebook кметът на София Васил Терзиев. Той обясни, че днес (26 септември) е имал среща с директора на театъра Ириней Константинов, заместник-кметовете по култура Благородна Здравкова и по строителство Никола Лютов и общинския съветник и актьор Веселин Калановски. "Проверихме работата по изпълнение на сценичното оборудване – финалния етап от модернизирането на сградата на най-големия общински театър.", разказа Терзиев.

Снимка: БГНЕС

По думите му обновяването на Театър "София" е един от проектите с най-много предизвикателства, които са били наследени от предишната управа на столицата. "Много хора казваха, че няма да стане, че ще загубим милиони левове финансиране, но с общи усилия успяхме да го завършим. Спасихме европейското финансиране и дадохме нов живот на театъра. През декември дейностите по оборудването ще приключат и театралната трупа ще може да се завърне в своя обичан, обновен дом", написа още столичният кмет.

Проблемите в Театър "София"

Снимка: БГНЕС

Васил Терзиев каза, че още в началото на неговия мандат като кмет е заварил сериозни проблеми. "Липсваха интериорни проекти, фасадно осветление, трафопост, без който сградата не може да функционира. Беше отнет дори и лицензът на дружеството, което упражнява строителен надзор. Припомням, че това се случи след уж временна смяна на борда на дружеството – решение, което Общинският съвет взе набързо, без аргументи. С много усилия нашият екип успя да преодолее трудностите и днес ремонтът върви по план. Обновяването ще бъде завършено до края на годината.", добави още Терзиев.

Още: Столичното предприятие "Паркове и градски градини" е с нов директор

Какво ще се случи сега в Театър "София" според думите на кмета на столицата:

по-висока енергийна ефективност, нова дограма, покрив, отоплителна, ВиК и климатична инсталации;

ремонтирани фоайета, централна и камерна зала, гримьорни, административни и санитарни помещения;

ново сценично оборудване и технически системи, които ще отговорят на нуждите на съвременния театър;

възстановяване на оригинални архитектурни орнаменти на сградата;

необходимо ново покривно остъкляване, фасадно осветление и съвременен трафопост;

платформа за хора с увреждания – защото театърът трябва да бъде достъпен за всички.

Терзиев добави, че проектът е финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" и бюджета на Столична община и благодари на екипа на заместник-кмета Никола Лютов, че е успял да спази сроковете и да защити театъра. Столичният градоначалник завърши емоционално: "Културата е сърцето на един град. Тя ни събира, вдъхновява и ни напомня кои сме. Театър "София" е не просто сграда – това е дом на актьорите, които с любов служат на публиката, и сцена, на която изкуството живее. Ремонтът не е само строителство и техника – той е инвестиция в хората и в бъдещето ни като общество."

Въпреки всички съмнения и изкуствено създадени кризи – проектът за театър „София“ е спасен. Най-големият общински театър... Posted by Васил Терзиев on Friday 26 September 2025

Безкрайният ремонт на Театър "София"

Припомняме, че ремонтът на Театър "София" започна през 2022 г. по времето на тогавашния кмет Йорданка Фандъкова. През 2021 г. тогавашният заместник кмет на културата Мирослав Боршош направи предложение за реконструкция на театъра на стойност 10 млн. лева и срок от 16 месеца, което беше прието. При обявяването на поръчката през 2022 г. от "Спаси София" заявиха, че от ГЕРБ се опитват да съсипят театъра и те няма да го позволят.

Още: Българската музикална асоциация: Промените в учебните планове на МОН застрашават културата в България

Смяната на борда на общинското дружество, което извършва строителен надзор и подписва документите за узаконяването на строежа, бе една от причините за забавянето. Другата причина бяха проблемни моменти в проекта, заради които той е претъпял множество промени, довели до оскъпяване.

През март 2025 г. председателят на групата на ГЕРБ-СДС в Столичния общински съвет - Антон Хекимян, заяви, че ако до края на юли месец ремонтът на Театър "София" не приключи, Столична община ще загуби 9 млн. евро европейско финансиране.