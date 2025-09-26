Украйна ще може да произвежда оръжия в Нидерландия

Нидерландия отваря вратите си за украински производители на оръжие. Министерството на отбраната разработва план, който ще им позволи да сглобяват продуктите си в нидерландски фабрики. Специалната работна група "Украйна" към министерството обяви това на европейски форум за иновации в областта на отбраната в Хага, съобщи вестник „Aлгемеене Дагблад“, цитиран от Националната новинарска агенция на Нидерландия АНП.

Нидерландия следва примера на Дания, която по-рано този месец привлече украинския производител на оръжие "Файър Пойнт". Компанията ще може да произвежда гориво за крилати ракети в страната. Доколкото е известно, това е първият случай, в който украински производител на оръжие ще произвежда оръжия или компоненти за тях в чужбина.

Полковник Симон Вауда от Специалната работна група не даде точни подробности за плана или за това кои компании ще имат разрешение да дойдат в страната. "Искаме да дадем възможност на украинските компании да установят цели производствени линии тук. Това не само ще подобри качеството на продуктите за тях, но ще помогне и на нас", заяви полковникът.

