Украйна ще може да произвежда оръжия в Нидерландия

26 септември 2025, 16:39 часа 195 прочитания 0 коментара
Нидерландия отваря вратите си за украински производители на оръжие. Министерството на отбраната разработва план, който ще им позволи да сглобяват продуктите си в нидерландски фабрики. Специалната работна група "Украйна" към министерството обяви това на европейски форум за иновации в областта на отбраната в Хага, съобщи вестник „Aлгемеене Дагблад“, цитиран от Националната новинарска агенция на Нидерландия АНП.

Нидерландия следва примера на Дания, която по-рано този месец привлече украинския производител на оръжие "Файър Пойнт". Компанията ще може да произвежда гориво за крилати ракети в страната. Доколкото е известно, това е първият случай, в който украински производител на оръжие ще произвежда оръжия или компоненти за тях в чужбина.

Полковник Симон Вауда от Специалната работна група не даде точни подробности за плана или за това кои компании ще имат разрешение да дойдат в страната. "Искаме да дадем възможност на украинските компании да установят цели производствени линии тук. Това не само ще подобри качеството на продуктите за тях, но ще помогне и на нас", заяви полковникът.

Елена Страхилова
