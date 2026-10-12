И Бърнам застана до Тръмп: Великобритания подкрепя енергийното примирие между Киев и Москва

Великобритания твърдо подкрепя призива на американския президент Доналд Тръмп за трайно енергийно примирие между Русия и Украйна, което да влезе в сила веднага, заяви в неделя британският премиер Анди Бърнам в публикация в „Екс“ (X), предаде Ройтерс. Бърнам подчерта, че Украйна е готова на подобно споразумение, ако Русия спре атаките си. Още: Тръмп обяви "енергийно примирие" между Киев и Москва

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„През уикенда Русия засили ударите си срещу украинската енергийна инфраструктура. Това е атака срещу украинските цивилни граждани, която ги потапя в студ и тъмнина. Обединеното кралство твърдо подкрепя днешния призив на президента Тръмп за незабавно начало на трайно енергийно примирие“, заяви британският премиер.

По думите му „това е най-добрият начин да се възстанови доставката на енергия и гориво на световните пазари“.

В неделя президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е постигнато енергийно примирие между Русия и Украйна, което влиза в сила незабавно.

Все още няма потвърждение от Москва и Киев за подобно споразумение за прекратяване на ударите по енергийна инфраструктура, а Зеленски заяви, че не е запознат с „енергийното примирие“.

Припомняме, че американският държавен глава Доналд Тръмп обяви, че профила си в Truth Social, че влиза в сила енергийното примирие във войната между Русия и Украйна. И двете страни са се съгласили с него. Не го нарушавайте!" Иронично, украинският телеграм канал "Кримски вятър" попита дали Киев и Москва знаят за това примирие. Припомняме, че по-рано, на 11 октомври 2026 г., украинският президент Володимир Зеленски отхвърли призива на президента на САЩ за спиране на атаките срещу руски петролни рафинерии.

Украинският държавен глава Володимир Зеленски коментира пред Axios, че това е новина за него - че има енергийно примирие, но добави, че ако Тръмп е постигнал съгласие с Путин, трябва само да каже на Украйна кога започва примирието и тя ще го изпълни.

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