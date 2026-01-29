Той е единственият човек, спечелил и олимпийски медал, и Нобелова награда

Сериозният син на родители квакери, Филип Ноел-Бейкър, първо е учен, после - олимпиец и накрая носител на Нобелова награда за мир. Той е единственият човек, спечелил както олимпийска медал, така и Нобелова награда. До 1912 г. Ноел-Бейкър вече е спечелил отличия по история и икономика в Кеймбридж и е напът да получи магистърска степен по международно право. Но 22-годишният младеж е и президент на Кеймбриджския атлетически клуб и през юли същата година взема отпуск от следването си, за да се присъедини към британския отбор по лека атлетика за петите съвременни Олимпийски игри в Стокхолм.

Philip Noel-Baker won a silver medal at age 30—then turned to a cause that many people didn't believe in but that earned him an even greater honor. https://t.co/gesaleb9z1 pic.twitter.com/YVzcplCmqe — Popular Science (@PopSci) January 29, 2026

Това е Олимпиада, богата на събития. Американският феномен в много спортове Джим Торп лесно печели петобоя и десетобоя, което кара впечатленият крал Густав V на Швеция да обяви Торп за "най-великия атлет в света". През тази година в Олимпиадата дебютират конният спорт, водните спортове за жени и Япония.

Великобритания печели сребърен медал в дърпането на въже - един от 41 медала, спечелени от британските атлети през тази година. Ноел-Бейкър не е сред тях; той се състезава в дисциплините 800 и 1500 метра, като в последната се класира на шесто място. Може би това не е най-доброто му представяне, но Ноел-Бейкър, който добавя тире към името си, когато се жени за съпругата си Ирене Ноел през 1915 г., се представя по-добре на следващата Олимпиада, проведена в Антверпен през 1920 г., след като Олимпиадата през 1916 г. е отменена заради Първата световна война. Тази година 30-годишният спортист печели сребърен медал в състезанието на 1500 метра и това остава единственият му олимпийски медал. Но почти четири десетилетия по-късно Ноел-Бейкър се завръща в Скандинавия, за да спечели златна награда, пише "Popular Science".

Нобелова награда за мир

Бащата на Ноел-Бейкър, успешен лондонски бизнесмен и отдаден пацифист, превръща в действие своята вяра в обществената служба като член на Лондонския окръжен съвет, а по-късно и в Камарата на общините. Ноел-Бейкър следва примера на баща си и е потресен, когато войната идва в Европа толкова скоро след тържественото зрелище на интернационализма, на което е станал свидетел в Стокхолм.

На 4 август 1914 г. Ноел-Бейкър "слуша как Биг Бен биеше полунощ, докато конната артилерия гърми, за да се качи на влака за Франция", спомня си той по-късно. "И ние знаехме, че оръдията вече стреляха, че Първата световна война беше започнала."

Той посвещава усилията си по време на войната на организирането на линейки за ранените на фронта войници от съюзническите сили, за което получава множество похвали за храброст. Но като много други, които са видели най-лошото от така наречената Велика война, Ноел-Бейкър се завръща с още по-голям ентусиазъм за мир.

Did you know Philip Noel-Baker is the only person to have both an Olympic and Nobel Prize medal?



He won a silver medal for the 1,500 metres during the 1920 Summer Olympic Games. Thirty-nine years later he followed it up with the Nobel Peace Prize. pic.twitter.com/D7oKr8GiaP — The Nobel Prize (@NobelPrize) November 1, 2025

След войната Ноел-Бейкър е главен помощник на лорд Робърт Сесил, един от архитектите на Обществото на нациите (и самият той бъдещ лауреат на Нобелова награда). През 20-те години на миналия век той продължава да работи за Обществото на нациите на различни длъжности, а през по-голямата част от 30-те, 40-те, 50-те и 60-те години е министър от Лейбъристката партия в парламента.

След Втората световна война Ноел-Бейкър се присъединява към усилията за замяна на несъвършената Лига с това, което по-късно ще се превърне в Организацията на обединените нации, като през цялото време работи неуморно за многостранно разоръжаване. Докато някои от неговите съвременници застъпват подхода на реалполитиката или дори се придържат към идеята, че мощните оръжия са най-добрият възпиращ фактор срещу насилието, Ноел-Бейкър "вярваше горещо в каузата на мира и застъпваше разоръжаването като единствения отговор на войната", казва професор Майкъл Е. Кокс, почетен професор по международни отношения в Лондонската школа по икономика, в лекция през 2024 г. "С други думи, той не беше реалист. Той беше това, което мнозина наричаха по онова време, романтик – смея дори да използвам думата – утопист." Независимо от критиците на Ноел-Бейкър, Норвежкият Нобелов комитет му присъжда Нобелова награда за мир през 1959 г., малко след публикуването на книгата му "Оръжейната надпревара: програма за световно разоръжаване", в която се предлага подробен план за премахване както на ядрените, така и на конвенционалните оръжия, пише "Popular Science".

Наследството на Филип Ноел-Бейкър

Снимка: Getty Images

Осем олимпиади са се състояли, откакто Ноел-Бейкър печели сребърния си медал, а игрите са прекъснати от поредната световна война. Междувременно са разработени нови оръжия, по-страшни, отколкото предишните поколения биха могли да си представят. Ноел-Бейкър, вече наближаващ 70-годишна възраст, използва своята Нобелова лекция, за да погледне назад към едни опасни години и да отправи предупреждение към бъдещето.

"Надпреварата във въоръжаването продължава, но сега е много по-жестока, много по-скъпа и много по-опасна, отколкото беше тогава", казва той. "Това е най-странният парадокс в историята – всяко ново оръжие се произвежда за националната отбрана, но всички експерти са съгласни, че съвременните оръжия за масово унищожение с незабавно действие са унищожили отбраната."

Опитът да се ограничи войната с правила и ограничения не е довел до нищо, твърди той. Вместо това, той отправя предизвикателство към международната общност, чието изграждане е дело на целия му живот, от пистата до масата за преговори. Горд утопист до края, той заявява: "Започвам с едно прямо предложение: няма смисъл да се говори за разоръжаване, освен ако не вярвате, че войната, всяка война, може да бъде премахната."