Идва дрон, залягайте: По холивудски в Русия – с мирис на петрол (ВИДЕО)

Ексклузивно. В окото на (информационната) буря. В центъра на събитията. Определено един от руските военни блогъри, предаващи "от първа ръка" събития от войната в Украйна, уцели тези определения с един от последните си репортажи.

Става въпрос за Владислав Романов, който се оказа в непосредствена близост точно когато украински дронове удариха поредното руско петролно депо. Изглежда става въпрос за удара в Краснодарски край, за който се разбра в началото на отминалите почивни дни: Украйна атакува депа за гориво в Краснодарския край (ВИДЕА)

Заснетите от Романов видеокадри от атаката определено биха паснали добре в някоя холивудска продукция. Знаменита е и репликата на Романов: "Ну какая такая ху*ня", на фона на взрив след като (украински) дрон се забива в целта. От видеото можете да придобиете представа за какви щети става въпрос:

The infamous “military correspondent” Romanov, who often runs around with a gun, was attacked by drones on Russian territory. He also had a blogger and combat medic Healer with him. The nearby explosions are impressive. pic.twitter.com/68sFGezMAq