Има ли замърсяване на въздуха и почвата при инцидента с дерайлиралия влак

15 август 2025, 15:07 часа 175 прочитания 0 коментара
Има ли замърсяване на въздуха и почвата заради дерайлиралия товарен влак и горящите цистерни по линията Хасково - Стара Загора? На този въпрос отговориха от районната екоинспекция. Леко завишени нива на концентрация на бензен* във въздуха са отчетени при анализа на окончателните резултати от измерванията край село Пясъчево в района на влаковия инцидент. Това съобщи за БТА изпълняващият длъжността директор на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково Тонка Атанасова.

Тя поясни, че отчетените нива се дължат на изгаряне на дизелово гориво при инцидента, при който рано тази сутрин

осем цистерни от товарна композиция дерайлираха и се възпламениха в близост до населеното място. Сигналът в РИОСВ-Хасково е получен към 6:00 часа.

Няма опасност за хората

Екипът на Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда – Хасково е направил замервания за качеството на въздуха с мобилен газанализатор GASMET DX 4040 в точка до жп линията и до най-близо разположените до пожара жилищни сгради в Пясъчево.

Снимка БГНЕС

След окончателните резултати валидирането на данните от газанализатора показаха леко завишени стойности, но те не крият пряка опасност за населението, каза за БТА Тонка Атанасова.

Рано е да се каже дали е замърсена почвата

По отношение на замерването за замърсяване на почвите в района на инцидента тя посочи, че екипът на екоинспекцията изчаква хода на разследването, в който трябва да се уточни периметърът на засегната площ и да се отчете замърсяването.

Едва тогава ще бъде възложено на съответната регионална лаборатория измерване за качеството на почвата, допълни Тонка Атанасова.

По-рано днес тя посочи, че при евентуално установяване на замърсяване ще се дадат предписания на собствениците на засегнатите земи да не влизат на територията им за обработка.

*Бензенът (ост. бензол, C6H6) е най-простият бензоиден ароматен въглеводород, широко използван органичен разтворител, образуващ азеотропна смес с вода. Представлява безцветна, лесно възпламенима течност със сладникав аромат. Той е отровен и канцерогенен. Влиза в състава на бензина и нефта. Това може да се прочете в Уикипедия. 

Спасиана Кирилова
