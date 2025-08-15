Задържаха 21-годишния джигит, който се вряза с автомобила си в автобус

21-годишният водач, който в ранните часове на 15 август предизвика катастрофа, като се вряза с управлявания от него автомобил в автобус от градския транспорт, уби човек и рани себе си и още петима души, е задържан и в момента е под охрана в болничното заведение, в което се намира. Информацията е потвърдена от СДВР за "Фокус". Припомняме, че автомобилът, движещ се с изключително висока скорост, буквално се заби в автобус, убивайки на място сирийски гражданин, возещ се в превозното средство на градски транспорт. Ранени са общо шестима, като някои от тях са в критично състояние.

Младият шофьор, врязал се смъртоносно в автобус на градския транспорт в София през нощта, е с едва 2 седмици стаж зад волана, но вече има съставени 6 фиша. Основната версия за тежката катастрофа е превишена скорост, като тя личи и в различни видеа, запечатали ужасяващия удар. На тях се вижда, че 21-годишният водач не само управлява автомобила с много висока скорост, но преминава и на червен светофар.

Състоянието на пострадалите

Снимка: БГНЕС

"Автобус от линията на нощния градски транспорт е изчаквал на червен светофар, когато лекият автомобил се е врязал в него. Загиналият е бил пътник в автобуса. Шестима са пострадали, като трима са с опасност за живота - две от тях са пътнички в колата, а третият - водачът на автобуса", уточни комисар Мартин Цурински от СДВР.

Загиналият е бил единственият пътник в автобуса - сирийски гражданин. Трима са приети в болница - всички те са пътували в леката кола. Водачът ѝ - 21-годишен, е със счупена ръка. В най-тежко състояние е 18-годишно момиче, което пътувало в автомобила, както и шофорът на автобуса - мъж на 66 години. Другите пострадали са с различни травми, а един мъж е освободен за домашно лечение.