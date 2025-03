Играта на Тръмп с Украйна варира преди втората среща в Саудитска Арабия. Русия с успехи в Курск (ОБЗОР - ВИДЕО)

Представители на администрацията на американския президент Доналд Тръмп планират да правят оценка дали Украйна е готова да направи териториални отстъпки на Путинова Русия, за да бъде сложен край на най-кървавата и мащабна война в света след Втората световна война. Това ще се случи на срещата в Джеда, Саудитска Арабия, която ще се проведе на 11 март. Американската делегация ще внимава и за още знаци дали украинците са сериозни в заявленията си за подобряване на отношенията със САЩ след скандала в Овалния кабинет между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски, твърдят източници на Reuters: Рискувате Трета световна война: Ванс и Тръмп нападнаха Зеленски, той не им остана длъжен (ВИДЕО)

🎭 Trump Talks Ukraine Peace—But Is a Deal Really on the Table? 🇺🇦🇷🇺



Aboard Air Force One, Trump hinted at upcoming talks on Ukraine, with Russia and Saudi Arabia in the mix.



📌 What’s happening?

🔹 Tariffs? Sanctions? Peace deal?—Trump is keeping his options open.

🔹… pic.twitter.com/TADqjKSDug — NEXTA (@nexta_tv) March 10, 2025

Делегацията на САЩ в Джеда ще бъде водена от американския държавен секретар Марко Рубио. Очаква се в нея да бъдат съветникът по сигурността на Белия дом Майк Уолц, както и представителят на Тръмп за Близкия изток Стивън Уиткоф. А посланието от САЩ е, че американците искат да видят не само приказки, но и знаци, че Киев реалистично желае мир – защото не можело да се казва, че искаш мир, а да не искаш да правиш никакви "компромиси". Позицията на Украйна и Европа – мир чрез сила, защото ако няма гаранции за сигурност, Путин пак ще нападне. Доналд Тръмп вече заяви, че "тази седмица ще направим прогрес, много, вярвам го". А украинският президент Володимир Зеленски посочи в традиционното си вечерно видеообръщение, че отива в Саудитска Арабия "за да продължи да работи за мира". Зеленски уговори посещение в арабската държава още когато там за пръв път се срещнаха делегации от САЩ и Русия в рамките на втория мандат като президент на Доналд Тръмп – всъщност украинският президент трябваше да е Саудитска Арабия тогава, но веднага премести визитата си, защото не искаше да показва, че е съгласен с подхода на Тръмп да се почват разговори без Украйна:

"Наистина съм благодарен и доволен, че Зеленски промени отношението си в последните няколко дни. Той ефективно се извини. Той каза, че е готов да има сделка за украинските природни редкоземни богатства. Това беше грубо събуждане" - думите пред радио предаването "Cats Roundtable" са на Майк Джонсън, председател на Камарата на представителите и протеже на Тръмп, като именно заради него 7 месеца беше бавена последната голяма американска рамка за помощ за Украйна от 61 млрд. долара, която беше одобрена през април, 2024 година. Заради това забавяне обаче Украйна загуби Авдеевка и Русия напредна 40 километра на запад – един куп военни анализатори коментираха, че липсата на достатъчно артилерийски боеприпаси е допринесла решително за това. Сега Джонсън подчерта, че ако Зеленски не може да сключи сделката за редкоземните елементи, то Украйна трябва да избере лидер, който може.

Всички тези американски сигнали обаче идват на фона на продължаващите лъжи на Тръмп – как САЩ са дали 350 млрд. долара на Украйна, като това е 3 пъти повече от официално одобреното от Конгреса и посоченото от Пентагона и няколко пъти беше посочвано, че американският президент лъже. Отделно – Европа купила "много повече" руски петрол, отколкото дала пари на Украйна – тук Тръмп не посочи конкретни числа:

Biden should never have given $350B (fake news). He should have matched Europe. All he had to do was say: you must be on the same level as us, – Trump told Fox News.



On Zelensky he said: "He took American money like candy from a baby. I don’t think he’s grateful." pic.twitter.com/7UN90Z41b6 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 9, 2025

Journalist: “Don’t you agree Putin shows disrespect by attacking Ukraine?”



Trump: “What did he do? Disrespect? Where are you from?”



Journalist: “I’m from The Washington Post.”



Trump: “You’ve seriously undermined your credibility as media.”



In the end, Trump didn’t condemn… pic.twitter.com/h7H28Iafs1 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 10, 2025

Закачка и към Тръмп – в канала в Телеграм на личния кореспондент на Владимир Путин Павел Зарубин се появи видео за 8 март как руският диктатор танцува с букети. А проучаване на Wirtualna Polska сочи, че 58,5% от поляците твърдо не искат полски войници да отидат в Украйна, 28% по-скоро не искат, докато само 8,4% подкрепят идеята:

⁉️ Putin dances with flowers



A strange video appeared on the Telegram channel of Putin's personal correspondent, showing the Kremlin leader smiling and proudly displaying bouquets of flowers – all in honor of International Women's Day. Sounds romantic, doesn't it?



However,… pic.twitter.com/DFjhWJGLxY — NEXTA (@nexta_tv) March 8, 2025

И, разбира се, вярното европейско оръжие на Путин – словашкият премиер Роберт Фицо, пак възхвали руския диктатор. Само Путин имал реален план за войната в Украйна – Фицо го казва след твърдение, че разговарял лично с издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски държавник:

🤢 Fico sucks up to Putin again: “I think that the only one who has a real plan regarding this war is Russian President Putin.” pic.twitter.com/E5M8yu4mLK — NEXTA (@nexta_tv) March 9, 2025

Бъдеще в сигурността без САЩ

Британският таблоид Daily Mail съобщи, че Великобритания вече мисли да развие разузнавателна платформа "Четири очи" - т.е. без САЩ, тъй като в момента действа системата "Пет очи", в която влизат Обединеното кралство, САЩ, Австралия, Нова Зеландия и Канада. Именно в рамките на "Пет очи" Тръмп спря подаването на разузнавателни данни за Украйна, включително сателитни.

Официално обаче говорител на британското правителство похвали разузнавателния съюз на държавите, родили се от Британската империя, и че Великобритания ще продължи да работи в тясна връзка с партньорите от "Пет очи".

Турбуленциите на Тръмп влияят в полза на Путин

(КАРТА) Руската армия успя да постигне значителни тактически успехи в Курска област, по-точно в северната част на украинския плацдарм. Губернаторът на областта Александър Хинщейн публикува информация, че заради успешна операция с преминаване през тръбите на газопровода (операция "Тръба"), изнасящ руски газ през Украйна за Европа в област Суджа, руската армия е превзела Викторовка, Николаевка, Стара Сорочна, Лебедевка, Локня, Малая Локня. Руското военно министерство прибави към това и Черкаско Поречно плюс Косица. Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) се съгласява с тези оценки в дневния си обзор, като прилага допълнително гелокализирани видеокадри в библиографията на анализа си.

Руски военнопропагандни телеграм канали масово твърдят, че украинските части са се изтеглили към Казачя Локня и към северните предградия на Суджа. Точно там изглежда руската армия претърпя голям провал, с много хванати в капан в газопровода войници – но руски и севернокорейски войници имат позиции в предградията според редица руски твърдения. Украинският военен Станислав Бунятов, с позивна Осман, коментира в канала си в Телеграм, че благодарение на многото говорене на руснаците в Телеграм украинското командване в Суджа е успяло да устрои засада на руските войници, опитали решителен пробив, но неуспешно. Проблемът с тази тръба не е изчезнал, добавя Бунятов: Руснаците с пробив при Суджа през подземна газопроводна тръба (СНИМКИ, ВИДЕО)

Russians captured a Ukrainian M1A1 Abrams in Malaya Loknya.

Trump is a genius ... pic.twitter.com/TREwn72HqW — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) March 9, 2025

Отделно, руснаците опитват да атакуват и в област Суми – специално в района на ГКПП Суджа, основната идея е да се ограничи и спре логистиката за украинската армия в Курска област. В района се използват много дронове с оптични кабели, твърди украински източник пред украинската държавна информационна мрежа "Суспилно". Превзето от руските части е село Новенко, отчита ISW и заключва изрично – временното спиране на американските разузнавателни данни за Украйна и руските успехи в Курска област са показателни и взаимосвързани събития. Досега, от 6 август, 2024 година насам руснаците нямаха такива успехи в Курска област, а не са увеличили значително ресурсите си там наскоро. Видима пряка връзка между двете събития няма, но косвените връзки са много, според ISW: САЩ "почти" са прекратили паузата в споделянето на разузнавателни данни с Украйна

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Известен спад във военната активност на фронта в Украйна – с 16 бойни сблъсъка по-малко на дневна база. Общо те са 151 по официални украински данни за денонощието на 9 март. С 45 повече са използваните на дневна база управляеми авиационни бомби (КАБ) от руската армия – общо 148 за 9 март. Още се увеличава мащабът и на руския артилерийски обстрел – 6700 изстреляни артилерийски снаряда т.е. 500 повече на дневна база. Ударно намалява обаче броят на използвалните от руснаците FPV дронове-камикадзе – 2576, като това е с около 700 по-малко на дневна база, сочат данните от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Counter-battery fire from the 44th Artillery Brigade of the Armed Forces of Ukraine on Russian howitzers: both MLRS and field artillery are used simultaneously. In wartime conditions, hitting guns in cover is extremely difficult without a direct hit. However, this time, the… pic.twitter.com/zXBl920kyJ — WarTranslated (@wartranslated) March 9, 2025

Ukraine's Defense Forces have destroyed the Russian Tor surface-to-air missile system, designed for air and missile defense at the division level. Exclusive video and photo evidence showcase the successful operation. pic.twitter.com/Vb1lBZPomG — WarTranslated (@wartranslated) March 9, 2025

След над седмица различна картина, отново Покровското направление е най-горещото – 35 отбити руски пехотни атаки там. В съседното от юг Новопавловско направление е имало само 5 руски пехотни атаки – там село Константинопол, последната украинска защитна позиция преди магистралата Запорожие – Донецк, изглежда вече е превзето – ISW публикува видеокадри с издигане на руски знамена в централната и югозападната част на селото. В Курска област са спрени 27 руски пехотни атаки. Голямо руско избухване има в Северското направление, южно от Лиманското и северно от Краматорското – 20 руски пехотни атаки, в района на Билохоровка (Белогоровка) и Серебрянския горски парк. Това беше очаквана офанзива с оглед целта на руската армия да изтика украинските части на широк фронт в Северското и Лиманското направление чак до река Северски Донец, което още е далечна перспектива. В Торецкото направление е имало 18 руски пехотни атаки, още 11 са станали в Лиманското направление:

(КАРТА) Интересна статистика от февруари, 2025 година – с 36% са намалели бойните сблъсъци, като в Покровското направление са най-много – 1042 т.е. почти 34% от всички боеве са там, а в Курска област са 444 т.е. 14,45%.

(КАРТА) Геолокализирани видеокадри показват нов украински напредък на южния фланг на Покровск. Украински войници са влезли в източната част на село Шевченко и напредват към центъра. Дори руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора", който основно хвали руската армия за напредъка в Курска област с гръмки думи, признава с половин уста, че в Шевченко имало промяна на контрола, но не постоянно за едната страна, а ту украинците, ту руснаците го овладявали.

В Торецк украинците са успели да напреднат още в рамките на града и геолокализирани видеокадри на руски обстрел по украински позиции подсказват, че украинските части са си върнали стадион "Авангард". И "Два майора" коментира, че украинските контраатаки и опити за пробиви продължавали, макар руската армия да има превъзходство като ресурси:

Още: Курск и Часов Яр: Тръмп допринесе и касапницата върви с пълна сила (ОБЗОР – ВИДЕО)

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 176 дрона клас "Шахед" и безпилотни летателни апарати-примамки по цели в Украйна. Свалени с ПВО и мобилни огневи групи са 130 дрона, още 42 са приземени с електронно заглушаване т.е. 4 са успели да преминат украинската противовъздушна отбрана, сочат данните на украинските ВВС: Атака и взрив в руска рафинерия, голям пожар в Подмосковието взе жертви (ВИДЕО)