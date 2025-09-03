"Имаме проблеми": Путин поиска да се помири с президента на Азербайджан (ВИДЕО)

Владимир Путин заяви, че се надява да се помири с президента на Азербайджан Илхам Алиев. Руският лидер призна, че има „проблеми“ във връзките между Москва и Баку, но твърди, че „взаимният интерес ще постави всичко на мястото му“. Путин каза още, че е „поздравил и разменил няколко думи“ с президента Алиев. Кремъл очевидно се опитва да покаже, че няма сериозни пукнатини в диалога с Баку — въпреки че в действителност напрежението между двете страни е очевидно.

He said he “greeted and exchanged a few words” with… pic.twitter.com/cd7XXRqkHm — NEXTA (@nexta_tv) September 3, 2025

Отношенията между Баку и Москва се влошават

Отношенията между двете страни тръгнаха надолу, след като Русия свали азербайджански самолет на Коледа миналата година. Наскоро президентът Илхам Алиев изрази "голямо разочарование" от този акт на Москва, като сравни ситуацията с унищожаването на руски хеликоптер през 2020 г. Алиев отбеляза, че Азербайджан веднага се извини и изплати компенсации, докато Русия "мълчи досега". Алиев също така осъди убийствата и изтезанията на двама азербайджанци в Русия, като ги нарече "безпрецедентен акт" и подчерта, че Баку е отговорил "конструктивно и законно", пише още NEXTA.

"Ние не носим отговорност за влошаването на отношенията. Ние отговаряме конструктивно и законно, но никога няма да толерираме никакви признаци или прояви на агресия или неуважение към нас", каза Алиев. ОЩЕ: Азербайджан осигурява помощ за Украйна в размер на 1 млн. долара

Сваленият азерски самолет

Катастрофата с азерския самолет стана на 25 декември 2024 г. близо до град Актау. Загинаха 38 души, включително и двамата пилоти и една стюардеса. Други 29 души, включително две стюардеси, са били спасени. Президентът на Азербайджан Илхам Алиев заяви, че отговорността за бедствието е на представители на Руската федерация. Той поиска Русия да признае вината си. Руският диктатор Владимир Путин се извини, но не призна вина. ОЩЕ: Азербайджан с ясен сигнал, че ще съди Русия за свален самолет

Руски удари по азерски обект

Отношенията между двете страни достигнаха нова ниска точка, след като Русия атакува терминала на азербайджанската държавна петролна и газова компания SOCAR (СОКАР) в Одеска област с дронове клас "Шахед". Щетите бяха много големи - заради избухналия пожар от удара са повредени 17 резервоара-цистерни, сграда на помпена станция, технически помещения, както и пунктове за претегляне на петрол и горива.