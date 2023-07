Имението на Пригожин: Разкош, кръв и пачки с пари (СНИМКИ и ВИДЕО)

Какво е да живееш като руски олигарх? А какво е да живееш като конкретен олигарх – Евгений Пригожин, Готвача на Путин и създател на ЧВК Вагнер, който на практика дръзна да оспори абсолютната власт на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин? Снимки и видеа от обиска на имението на Пригожин и от офиса на (бившата му) медийна компания Patriot дават повече представа.

Луксозният начин на живот на Пригожин е видим дори от малкото снимки, излезли след като руските служби влязоха в имението му.

Появи се дори цензурирана снимка в рамка, на която се виждат отсечени глави. Дали става въпрос за някакъв тип абстрактност или за нещо напълно истинско и реално – това дотук остава неясно. Предвид репутацията на Пригожин и ЧВК Вагнер обаче второто не бива да бъде изключвано.

There are new photos from the search in Prigozhin's mansion



At the home of the head of the "Wagner" PMC, the security forces found a framed photo showing severed heads. https://t.co/dLxMAd2oht pic.twitter.com/gr32hPuB8H — NEXTA (@nexta_tv) July 5, 2023

Освен това са открити огромен чук с надпис "В случай на важни преговори" (инструментът е считан за символ на ЧВК Вагнер), множество перуки, златни кюлчета, автомати, гранати, патрони. Вече излезе информация в изданието "Фонтанка", че 5 кюлчета са върнати на Пригожин, както и дадено му оръжие-награда лично от руския военен министър Сергей Шойгу в миналото. Пригожин е бил подготвен и за бърза смяна на личността, ако се наложи - има отделна стая с дрехи, перуки, козметика за дегизиране, както и подправени документи.

The Russian security forces continue to allow leaks to the media after the searches of Yevgeny Prigozhin.



This time a part of his selfies archive was published.



Which Prigozhin are you today? pic.twitter.com/YNyV9elL9p — NEXTA (@nexta_tv) July 5, 2023

Колкото до офиса на медийната група Patriot, видеокадри, разпространени от руските служби, показват кашони и кашони с пари – на пръв поглед пачките са в рубли. Отделно има кадри на личния хеликоптер на олигарха:

